«На адміністрацію Трампа чекає велика внутрішня боротьба» - експерт Стівен Бланк

Експерт Американської ради із зовнішньої політики передрікає розкол у американській президентській адміністрації через різницю у поглядах людей, які до неї увійшли

Розкол у середині адміністрації Дональда Трампа та ймовірну політичну й конституційну кризу в США прогнозує експерт Американської ради із зовнішньої політики Стівен Бланк.

Про це він заявив в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки». Такий прогноз аналітик аргументує тим, що політичні погляди радників і міністрів Дональда Трампа почасти є категорично протилежними.

Зокрема, Стівен Бланк переконаний, що розбрат у рядах адміністрації буде тривати доти, доки в ній будуть такі радники президента, як Стівен Беннон.

Нагадаємо, останній відомий своїми крайньо консервативними і націоналістичними поглядами.

(Стівен) Беннон хоче зруйнувати Європейський Союз і не має жодної ідеї щодо того, що станеться після цього

«Думаю, ми можемо стати свідками величезної політичної боротьби всередині адміністрації. Адже в ній є такі люди, як Беннон, який є самопроголошеним леніністом й революціонером, – каже Стівен Бланк. – Він (Беннон - ГА) хоче зруйнувати країну, що була тут збудована, а з нею і зв’язки з нашими трансатлантичними партнерами, на користь якоїсь божевільної ідеї економічного націоналізму та американського суверенітету».

На думку Стівена Бланка, присутність таких людей, як Стівен Беннон в адміністрації Дональда Трампа, лише заплутує європейських союзників.

«Ідеальна Європа згідно з Бенноном повинна була б мати при владі «Альтернативу для Німеччини» (право-популістська політична партія Німеччини, що відкрито підтримує Володимира Путіна й виступає проти ЄС) (…) Марін Ле Пен як учасницю виборів у Франції», – констатує Стівен Бланк. – Думаю, Беннон хоче зруйнувати Європейський Союз і не має жодної ідеї щодо того, що станеться після цього».

Адміністрація, в якій панує розбрат, не вистоїть

Стівен Блан каже: присутність в адміністрації Дональда Трампа відкритого противника ЄС Беннона, і водночас таких прихильників трансатлантичної співпраці, як: міністр оборони США Джим Маттіс, радник із національної безпеки Герберт Реймонд Макмастер, держсекретар США Рекс Тіллерсон та посол США при ООН Ніккі Гейлі закладає суперечність в команді Трампа, розв’язки для якої не буде доти, доки ці дві протилежні сили будуть представниками уряду.

«Перефразовуючи Лінкольна, який колись сказав, що дім, в якому панує розбрат не вистоїть, можу сказати одне - адміністрація, в якій панує розбрат, не вистоїть також», – резюмує Стівен Бланк.

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