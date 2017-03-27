США, ЄС закликали Кремль звільнити затриманих мітингувальників

Сполучені Штати засудили арешт демонстрантів на антикорупційних мітингах у неділю в Росії.

Про це заявив речник Державного департаменту Марк Тонер.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters , у США також назвали затримання «образою демократичних цінностей».

«Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх мирних демонстрантів», - йдеться в заяві представника Держдепу.

Марк Тонер додав, що Вашингтон «стурбований» почути про арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Європейський Cоюз також закликав владу Росії відпустити всіх затриманих у неділю учасників акцій протесту проти корупції.

Про це йдеться на сайті представництва ЄС в Росії.

У заяві сказано, що операція з затримання сотень мітингувальників, включно з опозиційним лідером Олексієм Навальним, завадила реалізації базових свобод – самовираження, союзів і мирних зборів, – які закріплені в конституції Росії.

«Ми закликаємо російську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань, у тому числі перед Радою Європи й ОБСЄ, відстоювати права людей, і без зволікання звільнити затриманих мирних демонстрантів», – зазначається в заяві.

У неділю у багатьох російських містах пройшли акції протесту проти корупції під гаслом «Он вам не Димон», організовані Олексієм Навальним.

У Москві органи влади не дали дозволу на проведення акції – і там було затримано понад тисячу людей, у тому числі й Навального.

Затримано мітингувальників також у Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Махачкалі й інших містах.

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