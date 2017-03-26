"Путін посилив свою агресію в Україні" - Джон Маккейн на форумі в Брюсселі

Слова на підтримку надання Україні зброї прозвучали на форумі Німецького Фонду Маршалла, який пройшов у суботу в Брюсселі.

Серед запрошених були провідні американські сенатори Рон Джонсон та Джон Маккейн.

«Володимир Путін посилив свою агресію в Україні. Українці гинуть", - заявив на форумі Маккейн. Він також закликав надати українцям зброю, щоб "вони могли себе захистити".

Учасники форуму також обговорили сирійській конфлікт, ядерні амбіції Північної Кореї та відносини США з Японією та Південною Кореєю.

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