На захист Трампа піднялися винищувачі F-15

У США для перехоплення літака недалеко від відпочинкової резиденції Трампа у Флориді підняли два винищувачі F-15

В американському штаті Флорида – у зв’язку зі сигналом «тривога в повітрі» - піднято два винищувачі F-15. Їхнє завдання: перехопити літак, який не відповідав на запити, недалеко від відпочинкової резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаґо у Палм-Біч.

Про це повідомляє Fox News.

Згідно з повідомленням, літаки піднялися в повітря з надзвуковою швидкістю, що налякало багатьох місцевих мешканців.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) пізніше повідомило, що винищувачам вдалося встановити контакт з літаком. Інцидент стався приблизно біля 19-ої години за Вашингтонським часом. Жодних інших деталей не подано.

«Метою військових перехоплень є відновлення зв'язку літака з місцевими диспетчерами Федерального управління цивільної авіації США (FAA) та інструктування пілота дотримуватися вказівок диспетчерів для здійснення безпечної посадки і подальших дій», - йдеться в заяві NORAD.

За повідомленням Bloomberg, в США вже розпочато одне розслідування після несподіваного зближення приватного літака з «Боїнгом» президента США Дональда Трампа. Інцидент стався в небі над Флоридою на початку лютого, коли Трамп прямував з Вашингтона до міжнародного аеропорту в Палм-Біч.

Як зазначається у повідомленні, коли президентський літак перебуває у повітрі агенти Секретної служби, у співпраці з диспетчерами FAA, спостерігають за будь-якими можливими погрозами.

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