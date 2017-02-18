На захист Трампа піднялися винищувачі F-15

У США для перехоплення літака недалеко від відпочинкової резиденції Трампа у Флориді підняли два винищувачі F-15
В американському штаті Флорида – у зв’язку зі сигналом «тривога в повітрі» - піднято два винищувачі F-15. Їхнє завдання: перехопити літак, який не відповідав на запити, недалеко від відпочинкової резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаґо у Палм-Біч.
Про це повідомляє Fox News.
Згідно з повідомленням, літаки піднялися в повітря з надзвуковою швидкістю, що налякало багатьох місцевих мешканців.
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) пізніше повідомило, що винищувачам вдалося встановити контакт з літаком. Інцидент стався приблизно біля 19-ої години за Вашингтонським часом. Жодних інших деталей не подано.
«Метою військових перехоплень є відновлення зв'язку літака з місцевими диспетчерами Федерального управління цивільної авіації США (FAA) та інструктування пілота дотримуватися вказівок диспетчерів для здійснення безпечної посадки і подальших дій», - йдеться в заяві NORAD.
За повідомленням Bloomberg, в США вже розпочато одне розслідування після несподіваного зближення приватного літака з «Боїнгом» президента США Дональда Трампа. Інцидент стався в небі над Флоридою на початку лютого, коли Трамп прямував з Вашингтона до міжнародного аеропорту в Палм-Біч.
Як зазначається у повідомленні, коли президентський літак перебуває у повітрі агенти Секретної служби, у співпраці з диспетчерами FAA, спостерігають за будь-якими можливими погрозами.
Дивіться також: Напруга між Кремлем та Білим домом зростає
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum