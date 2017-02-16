Розвідслужби США приховують інформацію від Трампа - WSJ

Джерела газети The Wall Street Journal відзначають, що рішення не розкривати частину секретної інформації президенту, насамперед, пояснюється недовірою до нього



Розвідувальні служби США приховують частину секретної інформації від президента Дональда Трампа, побоюючись її витоку або компрометації.



Про це повідомила газета The Wall Street Journal.



Посилаючись на неназваних колишніх і нинішніх чиновників, знайомих з ситуацією, газета пише, що рішення не розкривати інформацію Трампу підкреслює глибину недовіри, що склалася між розвідувальною спільнотою і президентом у зв'язку з контактами його команди з російською владою, а також ворожістю, яку він виявляв щодо американських розвідувальних відомств.



У середу Трамп звинуватив розвідслужби в витоках інформації з метою підриву його позицій.



За даними видання, в деяких випадках рішення чиновників пояснювалося небажанням розкривати Трампу джерела і методи, якими користуються розвідслужби для збору інформації, повідомили співрозмовники газети.



The Wall Street Journal нагадує, що представники розвідки і раніше могли не розкривати президенту і членам Конгресу деталі своєї роботи, якщо приходили до висновку, що все, що потрібно знати президенту, це інформація, яку повідомило джерело і коментарі до неї національної розвідки.



Але ніколи раніше приховування інформації не мотивувалося недовірою до президента або побоюваннями з приводу його обачності, повідомили джерела Wall Street Journal.



Невідомо, скільки разів чиновники приховували інформацію від Трампа, - йдеться в публікації.

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