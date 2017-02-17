Трамп щойно назвав "ворогів американського народу"

ЗМІ, які поширюють фейкові новини (провальні "Нью-Йорк Таймс", телевізійни канали "Ен-Бі-Сі", "Ей-Бі-Сі", "Сі-Бі-Ес, "Сі-Ен-Ен" це не мої вороги, це вороги Американського Народу!

Президент США Дональд Трамп заявив, що цілий ряд провідних ЗМІ США є "ворогами американського народу".

"ЗМІ, які поширюють фейкові новини (провальні "Нью-Йорк Таймс", телевізійни канали "Ен-Бі-Сі Ньюз", "Ей-Бі-Сі", "Сі-Бі-Ес, "Сі-Ен-Ен"), це не мої вороги, це - вороги Американського Народу!", - написав лідер США у Twitter.

Напередодні у ході прес-конференції президент США розкритикував ЗМІ за поширення неправдивої інформації та упередженість щодо нього.

У ході виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ЗМІ упереджені щодо нього і відкрито співпрацюють з його конкуренткою, демократом Гілларі Клінтон. У ході виборів публікації сайту Wikileaks (на думку розвідки США, це сайт працював по вказівці з Москви - прим. ГА) вказали, опублікувавши незаконно отримане листування демократів, на близьку координацію між окремими американськими ЗМІ та Демократичною партією США.

Адміністрацію США вважають правдивою 49% виборців, а неправдивою - 48%. При цьому ЗМІ вважають неправдивими 53% виборців

В Адміністрації США цілу низку провідних ЗМІ називають "опозиційними" у тому сенсі, що вони упереджено буцімто працюють на політичних супротивників Трампа. Відповідно до опитувань громадської думки, більше половини американців у ході виборів вважали ЗМІ упередженими щодо Трампа. Після виборів кількість таких людей зменшилась. Водночас, як вказують соціологічні дослідження, американці довіряють Трампу більше ніж засобам масової інформації.

Адміністрацію США вважають правдивою 49% виборців, а неправдивою - 48%. При цьому ЗМІ вважають неправдивими 53% виборців.

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