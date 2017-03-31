Флінн готовий дати свідчення в обмін на імунітет від судового переслідування

Екс-радник Дональда Трампа веде переговори про надання йому імунітету при розслідуванні можливого російського втручання у вибори



Колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн висловив готовність співпрацювати зі слідчими Конгресу, які займаються питанням щодо зв’язків між членами передвиборчого штабу Трампа і Росією, за умови, що Флінну нададуть імунітет.



Газета Wall Street Journal у четвер першою повідомила про те, що Флінн веде переговори в спробі домогтися імунітету, однак ніхто поки що не погодився на його умови.



«Генералу Флінну безумовно є що розповісти, і він дуже хоче це зробити, якщо дозволять обставини, - заявив пізніше в четвер адвокат Флінна Роберт Келнер. - На даний момент ми не будемо коментувати деталі переговорів між представником генерала Флінна і комітетами з розвідки Палати представників і Сенату, але підтвердимо, що такі розмови ведуться».



Келнер додав: «Ні одна розумна людина ... не стане піддавати себе допиту в настільки політизованій ситуації полювання на відьом без гарантій, що його не стануть несправедливо переслідувати».



Генерал у відставці Флінн був змушений піти у відставку з посади радника Трампа після того, як з'ясувалося, що він ввів віце-президента Майка Пенса в оману щодо спілкування з російським послом Сергієм Кисляком.



Комітети з розвідки Сенату і Палати представників намагаються з'ясувати, чи співпрацював хтось із команди Трампа з російською владою з метою втручання в торішні президентські вибори.



У четвер експерти сказали сенатському комітету, що Росія провела безпрецедентну і вкрай успішну кампанію, щоб вплинути на американську політику під час передвиборчої кампанії.



Відкриваючи слухання, сенатор Марк Ворнер заявив, що поки що ніхто не може передбачити, до яких результатів може привести розслідування про втручання Росії в президентську кампанію 2016 року. При цьому законодавець дав зрозуміти, що у сенаторів є дуже вагомі підстави вважати, що співробітники виборчого штабу Дональда Трампа дійсно мали контакти з Кремлем.



«Ми збираємося встановити, чи насправді був вогонь, але зараз можемо сказати, що там дуже і дуже багато диму», - так охарактеризував ситуацію сенатор Ворнер.



На думку заслуженого професора у відставці Джорджтаунського університету, екс-президента Інформаційного центру національної стратегії Роя Ґодсона, історія «радянського і російського впливу» на різні події в країнах Заходу «налічує понад 100 років».



«Вони вважають, що активні заходи дають їм перевагу незалежно від соціальних і економічних досягнень», - уточнив він.



Рой Ґодсон зазначив, що «довгі роки (США) не сприймали цю загрозу серйозно», навіть не дивлячись на те, що ще в 1920-і і 1930-і роки Радянський Союз створив «величезний апарат» зовнішньополітичного впливу.



«Вони були союзниками (у Другій світовій війні), але в той же час працювали над тим, щоб послабити західні демократії, включаючи США», - нагадав Ґодсон.



Директор програми з вивчення Росії та Євразії Фонду Карнеґі Юджін Румер в свою чергу, визнав, що «1990-ті роки були дуже поганим часом для Росії, і дуже хорошим - для Заходу».



Юджін Румер підтвердив, що збройні сили Російської Федерації справді зазнали серйозної модернізацію і зараз є «одними з найпотужніших» в Європі, але закликав не переоцінювати ці досягнення.



«Весь військовий бюджет Росії трохи перевищує цифру, яку додатково попросив президент Трамп, заявивши про необхідність збільшення військових витрат США», - сказав Юджін Румер.

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