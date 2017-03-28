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«США повинні розглянути надання Україні летального оборонного озброєння» - генерал Скапарротті

Кертіс Скапарротті

Кертіс Скапарротті

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НАТО, і США зокрема, мають продемонструвати силу, щоб стримувати російську агресію, - вважає верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі генерал США Кертіс Скапарротті.

Виступаючи на слуханнях, присвячених аналізу російського війська, які проходили в комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил, генерал Скапарротті заявив про необхідність модернізувати американські війська, посилити роботу розвідки та сформувати інформаційну політику на зразок тієї, що працювала в час «холодної війни».

Під час слухань, конгресмен від штату Вашингтон Адам Сміт підняв питання України.

«Як ми можемо краще допомогти Україні боротися з російськими ставлениками на сході і також як посилити їхній уряд, який, як я розумію, грає за правилами корупції та неефективності, що є частиною проблеми».

Генерал Скапарротті сказав, що був в Україні двічі – на території тренувань та в зоні АТО.

«Я дуже вражений їхнім військом, та його дисципліною. Наша допомога як в плані тренувань, так і в плані обладнання активно використовується. І вони мають велике прагнення навчитись більше.

«Наразі ми залучені до реформування їхнього уряду, системи безпеки, ми маємо продовжувати це», - зазначив верховний головнокомандувач військ НАТО в Європі.

Скапарротті сказав, що не знає, чи варто збільшувати, але корисною була б краща організація урядом планування навчань, з США, з іншими союзниками НАТО. За його словами, є речі, де можна було б краще допомогти українцям удосконалюватись. Українські військові вчаться, і вони стають кращими, - наголосив він.

«У плані озброєння, я особисто вважаю, що ми маємо розглянути смертоносну оборонну зброю для України. Вони воюють проти смертоносного сильного противника, який є насправді російськими ставлениками, і росіяни їм надають деяке найновіше військове обладнання», - каже генерал.

«Отож, ми повинні, на мою думку, підтримати українців, щоб вони мали відповідне озброєння, аби захистити Україну», - заявив Скапарротті.

Конгресмен від Каліфорнії Салуд Карбагал попросив головнокомандувача розповісти комітету, який урядовий підхід міг би ефективно стримувати Росію.

«Росія - це противник, який воює політично, економічно, інформацією. То ж, щоб ми були ефективними, ми повинні відповідати за всіма цими напрямками також. І ми це робили під час «холодної війни». Як уряд ми мали всеосяжну місію у плані Радянського Союзу. Так само ми потребуємо всеосяжної місії сьогодні. Нам потрібні спеціалізовані агенції, як наприклад, головна агенція з інформації, що матиме право інтегруватись в усі міністерства уряду в плані інформативної подачі. Нам потрібен економічний підхід з такою самою всеосяжною місією. Кожне міністерство має спиратися на цей підхід до Росії. І це з метою вплинути на них, щоб не отримати конфлікт, а навпаки, щоб запобігти конфлікту з ними і захистити наші інтереси».

«Чи ми зараз є ефективними?», - запитав конгресмен Карбагал.

«Ми не є настільки ефективними, як могли б бути», - відповів верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Кертіс Скапарротті.

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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