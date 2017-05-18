Reuters назвало Медведчука одним із «російських контактів», що мали ймовірні зв’язки з передвиборчим штабом Трампа

Передвиборча кампанія Дональда Трампа мала принаймні 18 раніше не відомих контактів з РФ – Reuters

Майкл Флінн та інші радники команди президента Трампа протягом останніх 7 місяців президентської передвиборчої кампанії мали щонайменше 18 контактів з російськими чиновниками та наближеними до Кремля особами.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на діючих і колишніх американських чиновників, які ознайомлені з цими обмінами.

У повідомленні зазначається, що 6 із цих раніше не відомих контактів були розмовами між послом Росії в США Сергієм Кисляком і радниками Трампа, включно з Майклом Флінном, першим радником президента Трампа з національної безпеки.

Як повідомляє Reuters, розмови між Кисляком і Флінном активізувалися після президентських виборів 8 листопада, коли сторони обговорювали створення тилового каналу зв’язку, який міг би обійти бюрократичні процедури нацбезпеки США.

У січні Білий дім спочатку заперечував будь-які зв’язки з російськими чиновниками протягом передвиборчої кампанії. Згодом Білий дім повідомив про чотири зустрічі радників Трампа з Кисляком.

Джерела, які розповіли агентству Reuters про ці контакти, зазначили, що вони поки що не побачили доказів будь-якого злодіяння чи змови в комунікаціях штабу Трампа і російських чиновників. Одначе це викриття може посилити тиск на Трампа і його радників надати ФБР і Конгресу повний звіт про спілкування з російськими чиновниками та іншими пов’язаними з Кремлем особами під час і негайно після виборів 2016 року.

Білий дім не відповів на запит агентства прокоментувати ці дані. Адвокат Флінна відмовився від коментарів. МЗС РФ також відмовилося коментувати контакти і порадило Reuters зверунтися до адміністрації Тампа.

18 дзвінків і обмінів електронними листами відбулися з квітня по листопад 2016 року, - зазначає агентство.

Розмови стосувалися налагодження економічних відносин між РФ і США, що постраждали від санкцій, взаємодії у боротьбі з «Ісламською державою» і Китаю.

Агентство повідомляє, що спілкування відбувалося між радниками штабу Трампа і наближеними до російського президента особами. Одним з таких був кум Путіна, український олігарх і політик Віктор Медведчук.

Неясно з ким у команді Трампа Медведчук мав контакти, однак теми розмови включали американсько-російську співпрацю. Сам Медведчук заперечує будь-які контакти з будь-ким у передвиборчому таборі Трампа.

«Я не знайомий ні з ким із близьких представників Дональда Трампа, отож ніякого подібного спілукання не могло бути», написав він у електронному листі Reuters.

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