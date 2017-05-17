У Конгресі США хочуть бачити нотатки колишнього директора ФБР Комі про розмови з президентом Трампом

Білий дім знову змушений реагувати на серйозні звинувачення стосовно президента Дональда Трампа.

Американські ЗМІ зокрема газета New York Times повідомляють, що усунений нещодавно з посади директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі чув від президента Трампа побажання припинити розслідування зв'язків колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна із Росією.

Білий дім відкидає звинувачення, що можуть розглядатися як перешкоджання правосуддю.

Телемережа CNN припускає, що звинувачення Джеймса Комі можуть становити загрозу для президентства Дональда Трампа.

New York Times повідомляє про існування нотаток Джеймса Комі про розмову з президентом 14 лютого, де міститься твердження, що Трамп, коли йшлося про усунення з посади Майкла Флінна, буцімто сказав ”я сподіваюся, що ти зможеш це облишити”.

Кореспондент газети Майкл Шмідт розповідав у інтерв’ю американським ЗМІ, що особисто не бачив нотаток. Він каже, що зміст документів йому переповідав колега Комі.

З повідомлень також зрозуміло, що під час тієї розмови у кімнаті жодних свідків не було.

В офіційній реакції Білого дому сказано, що “президент ніколи не просив пана Комі, чи будь-кого іншого припиняти будь-яке розслідування, включно з розслідуванням стосовно генерала Флінна. Президент дуже поважає наші органи охорони закону та усі розслідування. Такий опис розмови президента з паном Комі неточний”.

Тепер у конгресі США заявили, що хочуть бачити нотатки Джеймса Комі.

Голова Комітету Палати представників Конгресу США з нагляду та урядової реформи республіканець Джейсон Чейфетс оголосив вимогу, щоб до 24 травня “усі нотатки, резюме та записи” були надані комітетові.

New York Times припускає, що Комі передбачав ускладнення, або підозрював, що вимоги президента можуть бути проблематичними і тому навмисно вів нотатки, аби мати на що посилатися.

New York Times пише, що нотатки агента ФБР у суді можуть розглядати як докази змісту розмов.

Сенатор - республіканець Ліндсі Ґрем, який і раніше гостро критикував президента Трампа, сказав: ”Якщо таке справді було, директор ФБР повинен був щось зробити, або подати у відставку”.

ФБР

Президент Трамп минулого тижня несподівано усунув Джеймса Комі з посади директора ФБР, викликавши підозри щодо причин такого кроку і, надавши ваги закликам призначити спеціального прокурора, або незалежну комісію для розслідування зв’язків Трампа з Росією.

Представники Білого дому наголошували, що розслідування російських звя’зків не має стосунку до звільнення Комі, але Трамп в одному з інтерв’ю припустив, що це могло бути частиною причини.

Колеги Джеймса Комі кажуть, що колишній директор ФБР старанно вів нотатки зустрічей особливо тих, які могли бути політично проблематичними.

Майкла Флінна усунули з посади кількома годинами після повідомлень, що Міністерство юстиції попереджало Білий дім про уразливість Флінна до можливого шантажу у зв'язку з його контактами з президентом Росії Сергієм Кисляком перед тим як Дональд Трамп офіційно перебрав президентські повноваження.

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