Вирішальні дебати перед другим туром президентських виборів у Франції

Кандидати Марін Ле Пен і Еммануель Макрон готуються до вирішального бою Кандидати в президенти Франції Марін Ле Пен і Еммануель Макрон у середу ввечері проведуть двогодинні дебати – єдині перед другим туром виборів.
Дебати між ультраправою Ле Пен і центристом Макроном, мабуть, стануть кульмінацією запеклої передвиборчої кампанії, в ході якої кандидати намагаються залучити на свою сторону ті 18 відсотків виборців, які ще не вирішили, за кого голосувати.
В опитуваннях громадської думки Макрон впевнено випереджає Ле Пен, хоча після першого туру, який пройшов 23 квітня, його відрив різко скоротився.
За результатами опитувань, Макрон лідирує з перевагою 60 відсотків проти 40, однак за останні 10 днів відрив скоротився приблизно на 3 відсотки.
Дебати, які будуть транслюватися в прямому ефірі двома найбільшими телеканалами для близько 20 мільйонів телеглядачів, називають вирішальною битвою між двома кандидатами, які поки не дискутували віч-на-віч.
Як очікується, дебати заторкнуть всі ключові теми кампанії, в тому числі високий рівень безробіття, імміграцію та безпеку. Остання тема, ймовірно, буде особливо актуальною, оскільки у Франції продовжує діяти режим надзвичайного стану через неодноразові теракти.
Для Макрона ставки особливо високі, оскільки йому є що втрачати. Ле Пен ж, швидше за все, спробує скористатися дебатами, щоб зміцнити свої позиції в опитуваннях напередодні призначеного на неділю другого туру.
В останні дні обидва кандидати стали рідше з’являтися на публіці, зосередившись на підготовці до дебатів.
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