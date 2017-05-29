Тема України і Сирії на переговорах президента Франції Макрона з Путіним

Новий президент Франції Еммануель Макрон мав зустріч у понеділок у Парижі з президентом Росії Волидимиром Путіним. Це була їх перша зустріч віч-на-віч, яка, можливо, визначить відносини між обома країнами на наступні чотири роки. Обидва лідери зустрілися у Версальському палаці. Раніше Макрон заявив, що це буде «вимоглива» дискусія щодо криз в Україні і Сирії.

Макрон – перший європейський лідер, що зустрівся з Путіним після саміту «Великої сімки», на якому Макрон сказав, що діалог» з Росією надзвичайно важливий.

«Діалог з Росією необхідний, тому що є ряд міжнародних тем, які не будуть розв’язані без важкого діалогу з ними (росіянами)», сказав Макрон репортерам на закінчення саміту в суботу.

Відносини між обома країнами були напружені, оскільки Париж відігравав активну роль у каральних санкціях у відповідь на дії Москви в Україні. Франція займала рішучу позицію разом з Європейським Союзом щодо санкцій проти Росії, вперше накладених після того, як Росія у 2014 році захопила, а пізніше анексувала український Крим. Франція також скасувала контракт на закупівлю Росією французьких військових кораблів.

Під час виборчої кампанії Макрон підтримував поширення санкцій, якщо не буде поступу з Москвою про запровадження мирної угоди щодо Східної України, де ЗСУ ведуть бої з проросійськими сепаратистами.

Росію загально вважали у Франції як таку, що підтримувала опонентку Макрона, правого напрямку політика Марін Ле Пен на президентських виборах, і відповідальною за імовірні кібер-атаки на кампанію Макрона.

Незабаром після виборів Путін все ж таки привітав нового президента і закликав його «продолати взаємне недовір’я і разом запевнити міжнародну стабільність і безпеку».

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