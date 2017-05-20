Росія просить СОТ переглянути санкції з боку України щодо Москви: інформагентства

Росія направила запит у Світову організацію торгівлі з проханням надати консультації щодо санкцій України проти Москви, введених у 2014 році, цитують міністра економіки Росії Максима Орєшкіна російські інформаційні агентства в суботу.

Він додав, що запит був відносно обмежень на російські товари, послуги і транзит та інших питань, що накладаються Україною у відповідь на роль Росії в умовах української кризи, йдеться в повідомленнях.

«Є серйозні підстави вважати, що вжиттям усіх цих заходів Україна порушує свої зобов'язання перед СОТ», – заявив Орєшкін, за даними російських інформаційних агентств.

Цього тижня Україна ввела економічні обмеження на найбільшу російську інтернет-групу «Яндекс» (YNDX.O) та інші популярні інтернет-компанії, заявивши, що хоче захиститися від кіберзагроз.

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