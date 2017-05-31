Франція бачить ризики погіршення ситуації в Україні - Reuters

«Зустріч дозволила нам оцінити те, як розвивається ситуація (на сході України – Г.А.), і нас це дуже непокоїть», - повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Франції Ромен Надаль, коментуючи результати зустрічі заступників міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії, що відбулась 30 травня в Берліні.

Міністерство закордонних справ Франції висловило глибоку занепокоєність тим, як розвивається ситуація в Східній Україні і звернулась з вимогою дозволити міжнародним спостерігачам повністю виконувати їх місію. «Ми звернулись з вимогою забезпечити найкращі умови для виконання завдань Спеціальної спостережної місії ОБСЄ». «Франція та Німеччина підкреслили ризики погіршення економічної, екологічної та гуманітарної ситуації», - сказав Надаль.

Раніше цього тижня, новообраний президент Франції Емманюель Макрон попередив, що він підтримає нові санкції проти Москви, якщо ситуація не покращиться, і домовився з президентом Росії Путіним про проведення нових переговорів про мирне врегулювання конфлікту в рамках чотиристоронньої групи, відомої як «нормандський формат», - нагадує Reuters.

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