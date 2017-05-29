За ці слова про Трампа та Путіна Макрона назвали лідером Західного світу

Новообраний президент Франції Еммануель Макрон отримав зливу компліментів з боку американської преси та оглядачів за критику політики Росії висловлену в присутності Володимира Путіна у понеділок, під час зустрічі та спільної прес-конференції з лідером Кремля. Водночас нещодавні репліки Макрона про Дональда Трампа, здається, зробили його улюбленцем критиків президента США всередині Америки.

"Приємно бачити, як Макрон прочитав Путіну лекцію з приводу прав людини. От би і інші так робили", - твітує Білл Броудер, голова Head of Global Magnitsky Justice campaign, кампанії за справедливість у справі Маґнітського.

Як відомо у ході спільної прес-конференції з Путіним, Макрон назвав російські ЗМІ RT та Sputnik "агентами впливу" Росії. Лідер Франції також підняв питання переслідування геїв у Чечні, сирійського конфлікту та подій в Україні.

Макрон прямо назвав RT та Sputnik органами пропаганди. Ніхто ще цього не робив у присутності Путіна

Також Макрон, як повідомляє ЄП, заявив, що разі ескалації конфлікту на сході України санкції проти Росії треба посилити.

"Я підтверджую, що я говорив, що якщо знадобиться, то потрібно буде посилити санкції, але це якщо буде ескалація. Але якщо буде деескалація, то цього не станеться, і я бажаю, щоб була саме деескалація" - заявив президент Фрації.

Втім західним коментаторам особливо припали до душі слова Макрона про російські ЗМІ.

"Russia Today та Sputnik не поводились як органи преси, вони поводились як органи впливу та пропаганди, і навіть брехливої пропаганди. Я відчув, що вони не повинні мати доступ до моєї штаб-квартири", - сказав Макрон про роботу російських ЗМІ у ході виборчої кампанії у Франції.

"Макрон прямо назвав RT та Sputnik органами пропаганди. Ніхто ще цього не робив у присутності Путіна", - твітує відомий публіцист та критки Росії Енн Епплбаум.

"Не знаю, чи це було зроблено дипломатично - але я відчув задоволенняя від того, що Макрон врізав правду матку про RT та Sputnik", - твітує Джей Нордлінґер, старший редактор впливового американського видання National Review.

"Президент Макрон прямолінійно висловився про російську державну пропаганду", - твітує колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

Макрон швидко заявляє про себе, як відповідь ліберального Заходу на Трампа, Путіна та ін.

На тлі поширеної у частині американських ЗМІ теорії про буцімто особливий характер зв'язків між президентом США Трампом та Путіним, окремі оглядачі також поспішили представити Макрона новим лідером Західного світу, який уособлює та відстоює ліберальні, демократичні цінності перед лицем загрози, яку уособлюють лідери Росії та, на думку критиків Дональда Трампа, навіть офіційний Вашингтон.

"Макрон швидко заявляє про себе, як відповідь ліберального Заходу на Трампа, Путіна та ін.", - твітує Філіп Рукер з The Washington Post.

Макрон, здається, може стати улюбленцем критиків Трампа, адже у нещодавньому інтерв'ю поставив лідера США (при цьому лідер Франції говорив про цілком конкретні елементи поведінки Трампа, а не його політичну філософію - прим. ГА), в один ряд з лідерами Росії та Туреччини.

Я був у багатьох країнах, де хотіли би, щоб президент США був їх президентом. Тепер більше американців хочуть, щоб їх президентом були Макрон, чи Меркель

“Дональд Трамп, президент Туреччини, чи президент Росії бачать відносини, як баланс сили. Мене це не непокоїть. Я не вірю, що публічні символічні прояви сили приносять результат. На противагу показним жестам я сповідаю послідовність та непоступливість на рівні реальних двосторонніх діалогів", - заявив Макрон в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, коментуючи рукостискання з президентом США, який як повідомють ЗМІ, не гребує шансом використати рукостискання у якості демонстрації власної значущості.

Даний коментар Макрона надзвичайно сподобався критикам Трампа, які змальовують президента США, як авторитарного лідера, подібного Путіну та Ердоґану.

"Мабуть найкраще, що наші європейські друзі можуть зробити це називати події у США своїми іменами", - твітує про слова Макрона Еван Макмаллін, колишній кандидат у президенти США та прихильник теорії про буцімто змову Кремля та Трампа.

"Я був у багатьох країнах, де хотіли би, щоб президент США був їх президентом. Тепер більше американців хочуть, щоб їх президентом були Макрон, чи Меркель", - твітує американський письменник Ананд Ґірідгарадас.

Любов критиків Трампа до Меркель та Макрона постає у новому світлі, якщо зважити на те, що після поразки Гілларі Клінтон на президентських виборах у США, демократичний табір, здається, так і не знайшов політика-лідера, який міг би стати уособленням альтернативи Трампу та мав би шанс на перемогу над ним на наступних виборах президента США.

Після поразки Гілларі Клінтон на президентських виборах у США, демократичний табір, здається, так і не знайшов американського політика-лідера, який міг би стати уособленням альтернативи Трампу

На думку численних політичних оглядачів, Демократична партія США нині перебуває у стані змін та навіть кризи, зумовленої у рівній мірі поразкою Клінтон на виборах так і викриттям з боку Wikileaks фактичного "зливу" популярного кандидата Берні Сандерса у ході внутрішньопартійних виборів, які передували висуванню Клінтон у якості кандидата від Демократів.

Окремі оглядачі також відзначають, що за відсутності лідера, чинником який об'єднує Демократичну партію зараз виступає саме активне педалювання тези про зв'язок президента США із Кремлем.

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