Христя Фріланд та Рекс Тіллерсон обговорили оборону, торгівлю та Україну

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та міністр оборони Харджит Саджан здійснили дводенний візит до США для обговорення ряду питань двосторонніх відносин.

Останнім часом, відносини в сферах торгівлі і безпеки між двома країнами дещо затьмарились, адже адміністрація президента Трампа наполягає на перегляді північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), а також очікує від країн НАТО підвищення витрат на оборону до 2% ВВП. Для Канади, такі витрати складають трохи менше одного відсотка ВВП, за повідомленнями ЗМІ.

Ці питання, а також Україна стали предметом обговорення під час зустрічі Фріланд та Саджана з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном та міністром оборони США Джимом Маттісом.

"​Дякую Тіллерсону та Маттісу за важливе обговорення наших відносин і співпраці над світовими викликами" - твітує Фріланд

Обговорення стосувалось спільних ініціатив безпеки в США, Канаді та по всьому світові. Сторони також обговорили діяльність спільного Північноамериканського командування аерокосмічної оборони (NORAD), НАТО, стан справ в Україні, Венесуелі, Іраку та Сирії, а також проведення контртерористичної операції проти ІДІЛ – йдеться в офіційному повідомленні Держдепу.

Дивіться також: Популістам не вдається заручитися переважною підтримкою на регіональних виборах в Німеччині