Відмиті гроші не сховаєш в США - російська компанія сплатить $5,9 млн уряду США в рамках «справи Магнітського»

Російська компанія «Превозон» погодилась сплатити 5,9 мільйонів доларів США штрафу в рамках мирової угоди з американським урядом щодо відмивання російських грошей в США. Це вперше, коли західний суд примусив когось, кого звинувачують в відмиванні коштів, заплатити, сказав CNN Джеймісон Фаєрстоун, юрист, який мав свідчити у справі.

Ми не дозволимо використовувати фінансову систему США для відмивання коштів отриманих від злочинів, скоєних будь-де

«Ми не дозволимо використовувати фінансову систему США для відмивання коштів отриманих від злочинів, скоєних будь-де – тут в США, в Росії чи деінде» - йдеться в заяві в.о. прокурора Мангеттена Джуна Кіма.

Це надсилає чіткий сигнал особам, які отримали ці (відмиті) гроші, що їм небезпечно на Заході і ці гроші можуть бути конфісковані. Я переконаний, - ця справа дасть зелене світло для наслідування іншими країнами

«Це надсилає чіткий сигнал особам, які отримали ці (відмиті) гроші, що їм небезпечно на Заході і ці гроші можуть бути конфісковані. Я переконаний, - ця справа дасть зелене світло для наслідування іншими країнами» - заявив Вільям Броудер, голова фонду Hermitage Capital Management, та активіст у справі Магнітського.

Колишній прокурор США Пріт Бгарара привітав колег з Нью-Йорку в Twitter: "Вітаю Джуна та команду зі справою щодо відмивання російських грошей. Предикатний злочин - шахрайство, викрите Сергієм Магнітським, загиблим за підозрілих обставин в московській в'язниці"

За звинуваченнями, корумпований російський уряд разом з російською мафією провели найбільшу операцію з ухилення від оподаткування в Росії, неправомірно використовуючи для цього назву компанії Hermitage. Коли юрист Hermitage Сергій Магнітський виявив шахрайство, його було ув’язнено, а потім вбито у в’язниці. Російський уряд стверджує, що Магнітський помер від серцевого нападу. Ці гроші було згодом відмито, зокрема $1,9 млн, за звинуваченнями, через компанію «Превезон», яка купувала «висококласні комерційні приміщення та розкішні квартири» нібито за відмиті кошти.

«Вони легко відбулися», - сказала CNN Луїз Шеллі, експерт з незаконних фінансів, яка мала свідчити в суді на стороні уряду США у вівторок, зазначивши, що мирова угода не вимагала від обвинувачуваної сторони визнати свою провину. Очікувалось, що розслідування покаже, яким чином російська мафія, за повідомленнями, вкрала 230 мільйонів доларів і приховала готівку в нерухомості Нью-Йорку.

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