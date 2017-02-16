Пентагон підтримав посилення військового потенціалу України

У бесіді з главою українського МЗС Павлом Клімкіним заступник міністра оборони США Боб Ворк закликав Київ продовжувати реформи
Перший заступник міністра оборони США Боб Ворк зустрівся в Пентагоні з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і запевнив його в тому, що США підтримують посилення потенціалу українських збройних сил.
Представник Міністерства оборони Кортні Гіллсон повідомила, що Ворк і Клімкін обговорювали нещодавню ескалацію насильства об’єднаних сил Росії і сепаратистів на сході України, а також «зусилля США щодо сприяння в сфері безпеки, спрямовані на поліпшення внутрішніх оборонних можливостей України та підвищення професіоналізму її збройних сил».
«Ворк підкреслив, що США як і раніше рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також нарощування потенціалу українських сил, – сказала Гіллсон. – Крім того, він закликав Україну зберігати прихильність реформам, які зроблять її оборонні підприємства більш дієвими і ефективними».
За словами Гіллсон, Клімкін наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами права України самостійно визначати зовнішньополітичний курс і підтвердив твердий намір України виконувати Мінські угоди.
Збройний конфлікт між урядом України і підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни, що почався в 2014 році, забрав життя понад 9800 людей.
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