Гібридна війна стане темою слухань у Конгресі США

- Використання Росією засобів гібридної війни для здобуття доступу до європейських урядів з метою просування інтересів Москви;- дії, спрямовані на розкол НАТО
У середу 22-го березня о 16-й вечора за київським часом комітет Палати представників Конгресу США з питань збройних сил проведе слухання присвячені "Еволюції гібридної війни та провідним викликам".
Свідками на слуханнях, які "Голос Америки" планує транслювати в прямому ефірі з перекладом українською на сайті та у соціальній мережі Facebook, виступлять експерти провідних дослідницьких установ США: приватної розвідувальної корпорації RAND, Національного університету оборони США (National Defense University) та Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).
Серед іншого, експерти підніматимуть питання: використання Росією засобів гібридної війни для здобуття доступу до європейських урядів з метою просування інтересів Москви; дії, спрямовані на розкол НАТО; використання Росією операцій у кіберпросторі; необхідність створення США та їх союзниками ефективних стратегій протидії засобам гібридної війни.
- використання Росією операцій у кіберпросторі;- необхідність створення США та їх союзниками ефективних стратегій протидії засобам гібридної війни
Концепція гібридної війни нерозривно пов'язується із останніми агресивними діями Росії проти України та країн-членів НАТО у Балтиці, Центральній та Східній Європі і включає одночасне використання військових та невійськових засобів, включно із застосуванням пропаганди, економічних, енергетичних та політичних засобів впливу.
Чинний радник президента США з питань національної безпеки генерал Макмастер під час роботи у Пентагоні активно досліджував бойові дії на сході України та весь спектр інструментів агресії та тиску Москви, і виступав за підготовку американських збройних сил до ймовірного протистояння із Росією.
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