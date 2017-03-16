Гаджет українських розробників зібрав 270 000 доларів на платформі Kickstarter

Гаджет під назвою Senstone дозволяє робити текстові нотатки не беручи до рук мобільного телефона

Українські винахідники зуміли залучити понад чверть мільйона доларів на проект виробництва мініатюрного гаджета, який перетворює сказані вголос думки на зручні для подальшого використання файли-нотатки.

При цьому пристрій, вигаданий та розроблений в Україні, не можливо серійно виробляти на території нашої країни - немає необхідних технологій та потужностей. За словами засновника проекту, кращі умови для виробництва пропонують Китай та країни Східної Європи.

Автори змогли залучити більше ніж 270 000 доларів, що у 5 разів перевищує первинновстанволену мету

Гаджет під назвою Senstone дозволяє робити текстові нотатки, не беручи до рук мобільного телефона. Senstone активується простим натисканням. Його можна прикріплювати до одягу або носити як оремий аксесуар на зап'ястку. Творці обіцяють, що пристрій зможе працювати й окремо від мобільного: у такому режимі він зберігає інформацію на власний носій і пізніше синхронізує її з мобільним телефоном власника. Гаджет працює з Android та iOS пристроями.

Кампанія залучення коштів на випуск гаджета завершиться на краудфандинговій платформі Kickstarter вже у п'ятницю. Автори змогли залучити більше 270 000 доларів, що у 5 разів перевищує первинно встановлену мету. Люди, які підтримали проект онлайн своїми грошима, мають почати отримувати Senstone-и влітку та на початку осені.

Засновник Senstone Назар Федорчук розповів "Голосу Америки", що пристрій ймовірно будуть виробляти не на території України. Кращі умови для тиражування існують у Китаї та країнах Східної Європи.

"Налагодити хороше виробництво складно. В Україні - особливо складно, хоча ми дуже вперто дізнавались про таку моживість, пробували. Але наразі нам не вдалося саме в Україні налагодити виробництво, східна Європа має цікаві можливості з виробництва. Але перевага Китаю насправді​ не тільки економічна, а й та, що вони дуже легко можуть підстрахувати. Якщо немає певного приладу чи якогось матеріалу, вони буквально йдуть через дорогу і купують там у свого сусіда те, чого бракує. Або йдуть до нього, винаймають станок на якийсь час", - розповів Федорчук.

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