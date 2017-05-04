Палата представників голосуватиме щодо програми медичного страхування Obamacare

Передбачається, що сьогодні (у четвер) Палата представників голосуватиме в справі скасування і заміни закону про медичне страхування, відомого як Obamacare.
Лідер республіканської більшості в Палаті представників Кевін Маккарті висловив переконання, що для цього серед республіканських законодавців є досить підтримки в обох палатах Конгресу. Подібна спроба наприкінці березня зазнала провалу.
«Ми приймемо законопроект», – сказав Маккарті.
Республіканські лідери, включно з президентом Дональдом Трампом, протягом багатьох днів докладають зусиль, щоб переконати законодавців голосувати за республіканський проект закону про медичне страхування.
Два видатні республіканці поміркованих поглядів Фред Аптон і Біллі Лонґ заявили в середу, що вони підтримають законопроект після того, як домоглися від Білого дому поправки. Поправка передбачає асигнування восьми мільярдів доларів на період п’яти років, щоб помогти заплатити за лікування людям з давніми медичними проблемами.
Аптон, автор кількох законопроектів про скасування програми Obamacare з часу її прийняття у 2010 році, заявив, що поправки зменшать оплату за страхування.
Важливою частиною програми Obamacare було те, щоб не дозволити страхувальним компаніям відмовити у страхуванні хворим з давніми медичними проблемами. Програма Obamacare надала страхування приблизно двадцятьом мільйонам американців, які дотепер не мали можливості платити за нього. Республіканці рішуче виступали проти цієї програми, кажучи, що вона надто дорога і несправедливо змушувала людей придбати її, щоб не бути оштрафованим.
Лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі заявила, що незважаючи на асигнування додаткових коштів, цього буде недостатньо, щоб мільйони американців могли придбати необхідне медичне страхування.
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