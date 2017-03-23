Палата представників готується до голосування щодо скасування Obamacare

Президент і лідери республіканців у четвер продовжують спроби заручитися достатньою кількістю голосів на підтримку свого плану





Президент США Дональд Трамп і лідери республіканців у Конгресі намагаються набрати достатньо голосів, щоб скасувати реформу національної системи охорони здоров'я, яку екс-президент Барак Обама вважав своїм головним законодавчим досягненням.



Голосування щодо скасування Закону про доступну медичну опіку, відомого як Obamacare, призначено на четвер, коли виповнюється сім років з дати підписання закону президентом Обамою.

Всього за кілька годин до голосування Обама опублікував заяву, в якому застеріг законодавців івд внесення змін, які не поліпшать систему охорони здоров'я для американських громадян.





«Якщо республіканці серйозно налаштовані знизити вартість, при цьому забезпечивши страхуванням тих, хто її потребує, і якщо вони готові працювати з демократами і об'єктивними оцінювачами, щоб знайти рішення для виконання цих завдань, все ми повинні це вітати», - написав Обама.



«Але ми повинні виходити з передумови, що будь-які зміни зроблять нашу систему охорони здоров'я кращою, а не гіршою для американських робітників. Це завжди повинно бути нашим пріоритетом».



Незважаючи на те, що республіканці займають більшість місць в обох палатах Конгресу, доля законопроекту залишається невизначеною, оскільки деякі консерватори вважають, що новий план передбачає недостатньо різкі зміни, а деякі помірні республіканці, навпаки, вважають, що в разі скасування Obamacare медичне страхування втратять занадто багато американців.



Трамп провів низку зустрічей з республіканцями, які виступають проти його плану, як на Капітолійському пагорбі, так і в Білому домі, в спробі переконати їх.



«Важливий день для охорони здоров'я. Працюємо, не покладаючи рук! »- Написав Трамп в середу в своєму Twitter.



У четвер президент планує зустрітися з членами «кокусу свободи» Палати представників, куди входять найбільш консервативно налаштовані республіканці.



Раніше на цьому тижні Трамп попередив республіканців про політичні наслідки в разі відмови проголосувати за план скасування закону і передати його на розгляд в Сенат, де його доля залишається невизначеною. Президент попередив противників скасування Obamacare, що, проголосувавши проти, вони ризикують втратити свої посади за результатами виборів 2018 року, тому що виборці будуть обурені невиконанням давньої обіцянки скасувати проведену Обамою реформу.



«Я готовий помститися, але я знаю, що мені не доведеться цього робити, тому що я впевнений, що ви проголосуєте за», - сказав Трамп конгресмену Марку Медоузу, який очолює «кокус свободи».



Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер в середу висловив оптимізм, сказавши журналістам, що Трампу вдалося переконати деяких конгресменів проголосувати за скасування Obamacаre. «Я думаю, траєкторія для нас складається вдало», - сказав він.



Трамп і республіканці давно виступають проти прийнятого сім років тому Закону про доступну медичну опіку, відомого в народі як Obamacare, однак, незважаючи на те, що Республіканська партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу, лідерів Палати представників і президенту поки що не вдається переконати достатню кількість конгресменів проголосувати за план щодо скасування закону.



Незалежне Бюджетне управління Конгресу минулого тижня прийшло до висновку, що в разі прийняття цього плану протягом наступних десяти років страховку втратять 24 мільйони американців. Трамп і лідери республіканців наполягають, що їх план, на відміну від Obamacare, дасть людям можливість купувати страхові плани, що покривають їхні потреби і, при цьому, є доступними.



План республіканців передбачає скасування пункту про обов'язкове придбання медстраховки усіма громадянами під загрозою штрафу, але зберігає два популярні положення Obamacare: одне з них дозволяє молодим людям користуватися батьківською страховкою до 26 років, інше забороняє страховим компаніям відмовляти у послугах людям з уже наявними захворюваннями.



Жоден з демократів в Палаті представників не виразив готовність підтримати скасування Obamacare, тому республіканцям необхідно буде набрати більшість своїми силами. Вони не можуть втратити більше 21 голосу з належних їм 237, щоб закон був переданий на розгляд в Сенат.



Медоуз в середу заявив, що, за його підрахунками, проти скасування виступають 27 республіканців, однак спікер Палати представників Пол Раян висловив упевненість, що вдасться набрати достатньо голосів для прийняття нового плану.



«Це наш єдиний шанс реально скасувати Obamacare і замінити її тим, у що ми віримо, - сказав він. - Президент йде ва-банк, ми все дали цю обіцянку, ось чому я впевнений. Люди зрозуміють, що інакше їм доведеться після повернення додому стати перед виборцями з обіцянкою, яку вони порушили».

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