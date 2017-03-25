Провал у Конгресі республіканської системи медичного страхування

Палата представників Конгресу США, в якій Республіканська партія має більшість, не змогла заручитися достатньою підтримкою законодавців, щоб прийняти новий закон про медичне статухання, яке мало замінити «Акт про медичну опіку», відомий також як Obamacare. Це був великий особистий удар для президента Дональда Трампа, який скасування і заміну Obamacare зробив своїм чи не головним завданням. За несповна годину до голосування виявилось, що законопроект «мертвий».

«Ми були так близько, щоб це зробити. Але якщо немає голосів від другої сторони – сказав президент Трамп, маючи на думці демократів – це дуже важко».

І хоча президент заявив, що в цьому винні демократи, то насправді винним був поділ у його власній партії. Консервативне угруповання у Республіканській партії, відоме як «кокус свободи» в останній хвилині відмовилося від переговорів і зустрічі з віце-президентом Майком Пенсом.

Багато республіканських законодавців висловлювали сумніви щодо пропонованих змін до програми медичного страхування, зокрема після того, як повідомлено, що нові зміни з часом позбавлять мільйони американців доступу до медичного страхування.

Відсутність підтримки для республіканскього проекту медичного страхування була великом ударом як для Республіканської партії, так і президента Трампа. Ще напередодні планованого голосування, яке мало відбутися в п’ятницю, президент висунув вимогу, щоб усі республіканці одноглосно підтримали законопроект. Але вже вранці в п’ятницю стало відомо, що до демократів, які були готові одноголосно проголосувати проти реформи, планує приєднатися щонайменше 36 республіканців. Законопроект міг би бутий прийнятий, якщо «відступників було не більше 22-ох.

Коли чергова спроба переконати неохочих не принесла результатів, спікер Палати представників Пол Раян повідомив президента, що законопроект не може бути поданий на голосування.

«Президент зробив все можливе, щоб пояснити людям, який це фантастичний законопроект, сказав на прес-конференції спікер. – Але ми не змогли досягти консенсусу, і тому вирішили зняти його з голосування».

Поки що невідомо, коли Конгрес зможе повернутися до обміркування цього законопрооекту. Невідомо також, чи республіканці планують вносити зміни і доповнення до свого законопроекту, щоб заручитися більшою підтримкою своїх однопартійців. До того часу законом залишається Obamacare.

У відповідальності за провал скасувати і замінити Obamacare президент звинуватив демократів і додав, що це був для нього дуже цікавий досвід.

Дивіться також: Манафорт свідчитиме перед комітетом палати представників із питань розвідки