У Палаті представників вдалися до заходів, щоб юридично запобігти пом’якшенню санкцій проти Росії

Демократичні лідери Палати представників у середу внесли на розгляд двопартійний законопроект, метою якого є унеможливити адміністрації Трампа скасувати санкції проти Росії без схвалення з боку Конгресу.

Низка американських законодавців як демократів, так і республіканців – пише видання The Hill – занепокоєні надто близькими відносинами президента з Кремлем і можливістю усунення санкцій. Як відомо, санкції були накладені адміністрацією Обами у відповідь на російську агресію проти України, захоплення Криму, втручання на Донбасі і хакерськими атаками в ході президентских виборів.

Як заявив спонсор законопроекту Стені Гоєр, демократ зі штату Меріленд, законопроект має «запевнити, що Росія не може розраховувати на пом’якшення санкцій, якщо на це не заслужить».

Член комітету Палати представників з питань розвідки демократ Адам Шифф з Каліфорнії заявив, що відставка радника президента Трампа з національної безпеки Майкла Флінна з приводу контактів з російським послом змусило Конгрес вдатися до заходів, щоб контролювати дії адміністрації щодо санкцій. «Я стривожений тим, що такий крок необхідний», сказав Шифф. …«Росія не лише не змінила своєї поведінки, додав він, вона навіть посилила її».

Минулого тижня у Сенаті зареєстровано аналогічний законопроект, який має двопартійну підтримку з боку сенаторів Ліндсі Ґрема, Джона Маккейна, Марко Рубіо, Бена Кардина, Шеррода Брауна і Клер Маккаскілл.

Також спікер Палати представників Пол Раян заявив, що він підтримає заходи законодавців, щоб санкціям надати гарантії, в разі якщо президент хотів би їх пам’якшити або скасувати, – пише видання The Hill.

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