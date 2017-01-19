Висловлюються побоювання, що в результаті пожежі і обвалу будинку в Тегерані загинули десятки людей

Після пожежі в столиці Ірану обвалився багатоповерховий будинок. Висловлюються побоювання, що загинули або були поранені десятки людей.

Мер Тегерана Багер Галібаф заявив державному телебаченню, що невідома доля щонайменше 20 пожежників.

Пожежа сталася в будинку Plasco, що в центральній частині столиці, дещо на північ від великого базару.

Пожежники боролися з вогнем протягом кількох годин перед тим як будинок обвалився. Поліція намагалася не допустити покупців та інших осіб, які намагалися повернутися до будинку, щоб забрати свої вартісні речі.

Представник протипожежної служби Тегерана не дав відповіді про причину пожежі.

Французьке агентсттво новин повідомило, що Plasco був першим багатоповерховим торговельним центром у Тегерані і найвищим будинком у місті, коли його побудовано у 1962 році. Пізніше у його районі побудовано більше висотних будинків.

Plasco побудував видатний іранський бізнесмен єврейського походження. Після Ісламської революції у 1979 році його було арештовано за зв’язки з Ізраїлем і страчено.

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