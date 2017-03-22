Reuters: Росія занизила втрати в бойових діях в Сирії

На основі власних даних, інформаційне агентство Reuters дійшло висновку, що реальне число загиблих було в три рази більше офіційних даних

Реальні втрати російських сил в Сирії з кінця січня були в три рази більші, ніж повідомлялося офіційно. До такого висновку прийшло інформагентство Reuters на основі зібраних ним даних.

Вісімнадцять російських громадян, які воювали на боці сирійських урядових військ, загинули в період з 29 січня, який співпав з інтенсивними боями за повернення контролю над Пальмірою, що була захоплена угрупованням «Ісламська держава».

Міністерство оборони Росії публічно повідомило про загибель лише п’ятьох військовослужбовців в Сирії за той же період. Крім того, в офіційних заявах не згадується про великомасштабні наземні військові операції в боях за Пальміру.

Про втрати стало відомо з розмов з родичами і друзями загиблих, працівниками кладовищ, повідомлень місцевих ЗМІ про похорони і свідоцтв, зібраних групою блогерів Conflict Intelligence Team, що займається розслідуванням збройних конфліктів.

У кожному разі агентство Reuters отримало незалежне підтвердження інформації про загибель із розмов з людьми, які особисто знали покійних.

Більшість загиблих не були військовослужбовцями регулярної армії, а цивільними, які працювали контрактниками під керівництвом російських командирів. Москва не визнає присутності своїх контрактників у Сирії.

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