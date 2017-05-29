Підтримувані Іраном іракські сили звільнили від «Ісламської держави» кілька сіл на іраксько-сирійському кордоні

Збройні угруповання іракських мусульман-шиїтів, які мають підтримку з боку Ірану, витіснили в понеділок бойовиків «Ісламської держави» із кількох сіл на кордоні із Сирією. Це, можливо, відкриє шлях постачання іранської зброї військам президента Башара аль-Асада.

Цей маневр може також бути першим кроком до встановлення зв’язку з підиримуваними Іраном військами президента аль-Асада, хоча вони мусять ще досягти іракського кордону із сирійського боку.

Сирійські повстанці попередили про наступ сирійської армії і пітримуваних Іраном формувань у напрямку кордону. Територія, яку захопило угруповання Сили народної мобілізації, розташована на північ від контрольованого «Ісламською державою» міста аль-Баадж.

Для Сил народної мобілізації це крок до встановлення зв’язку з військами президента аль-Асада, який дає йому значну підтримку в боротьбі з повстанськими силами, що вже шість років намагаються усунути його від влади.

Сили народної мобілізації беруть участь у підтримуваній Сполученими Штатами кампанії іракських військ проти «Ісламської держави» в місті Мосул і в провінції Ніневія. Сили іракського уряду намагаються витіснити екстремістів з Мосула, який практично є столицею «Ісламської держави» в Іраку.

Хоча номінально Сили народної мобілізації підпорядковані очоленому шиїтами уряду Іраку, в їх рядах є іранські військові радники.

Іран допомагає у навчанні і організації багатьох тисяч бійців з Іраку, Афганістану і Пакистану. Водночас з іранськими військовими командирами тісно співпрацюють бійці з ліванського угруповання Гезболла.

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