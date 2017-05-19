Коаліційні сили завдали удару сирійським військам у зоні деескалації

Сирія осудила атаку очолених США коаліційних військ на позиції сирійських урядових військ, в результаті чого загинуло кілька осіб і завдано матеріальних збитків.

Сирійські офіційні особи заявили, що повітряні удари, які сталися неподалік кордону з Йорданією, перешкоджають зусиллям сирійських військ та їх союзників у боротьбі з «Ісламською державою».

Росія, – союзниця сирійського уряду – назвала повітряні удари проти урядових військових позицій – «неприйнятними».

У четвер американські офіційні особи заявили, що коаліційні літаки здійснили рейд проти сирійських урядових сил, що порушують зону деескалації, де спеціяльні сили навчають сирійських повстанців.

Представник Центрального командування США майор Джош Жак заявив «Голосу Америки», що просирійські урядові сили створили конвой на північний захід від бази аль-Танф із сирійських танків, бульдозерів, броньованих машин, артилерійських і технічних одиниць та почали встановлювати позиції для своїх танків.

Через кілька годин коаліційні сили надіслали туди літаки, які ракетними пострілами попередили недалеко розташовані сирійські сили, проте вони продовжували залишатися на своїх позиціях.

Коаліційні сили скористалися також спеціальною гарячою лінією, встановленолю між США і Росією, щоб переконатися, чи росіяни можуть спонукати їх залишити район. Проте кілька ймовірних спроб росіян не принесли ніякої зміни, він додав.

«Після цього ми не могли зробити нічого іншого, сказав Жак «Голосу Америки». – У них були всі можливості залишити район».

Згідно із заявою, американські літаки уразили один танк і два бульдозери.

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