Україна – одна з головних мішеней глобальних кібератак, здійснених невідомими

Глобальна кібератака, яка, як вважається, була здійснена з допомогою хакерських інструментів, розроблених Агентством національної безпеки США, інфікувала десятки тисяч комп’ютерів у майже 100 країнах, підірвавши системи охорони здоров’я Великобританії і міжнародної компанії FedEx.

Дослідники виробника програмного забезпечення з безпеки Avast стверджують, що вони зафіксували 57 тисяч комп’ютерних заражень у 99 країнах. Основними мішенями стали Росія, Україна і Тайвань.

Хакери обманом змусили жертв відкрити вірусні вкладення в спам-листи, які мали вигляд рахунків, пропозицій роботи, попередження про безпеку та інших законних файлів.

Читайте також: Кібератака порушила роботу лікарень Великобританії

Хакери зашифрували дані на комп’ютерах, вимагаючи виплати розміром 300-600 доларів, щоб відновити доступ. Експерти з безпеки заявляють, що деякі жертви оплачували за допомогою цифрової валюти Bitcoin, проте не знають, який відсоток піддався вимогам хакерів.

Деякі експерти вважають, що загроза зараз відступила, почасти тому, що британський дослідник, який відмовився назвати своє ім’я, зареєстрував домен, до якого, як він помітив, намагався підключитися вірус. Цим експерт обмежив поширення вірусу.

Проте зловмисники ще можуть підправити код і перезапустити цикл. Британський дослідник, який, імовірно, запобіг розповсюдженню вірусу, повідомив Reuters, що поки що він не фіксував таких випадків, «але що вони будуть».

Дивіться також: Як саме хакери можуть дістатися до вас