У суботу Північна Корея не здійснила ядерні випробовування.
Це сталося після того, як США продемонстрували реальну загрозу військової сили у регіоні, а Китай збільшив економічні обмеження щодо його економічно залежного союзника.
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Замість того, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів військовий парад з нагоди "Дня Сонця" - так у Північній Кореї називають офіційну дату дня народження засновника Північної Кореї Кім Ір Сена, що є одним із головних державних свят.
"Кім Чен Ин запланував бій з США, але вирішив відмовитися від цього плану", - каже аналітик Світового інституту північнокорейських досліджень Ан Чен Ір.
Раніше Північна Корея виступила з низкою заяв, у яких пригрозила Сполученим Штатам і їхнім союзникам у регіоні, в першу чергу Південній Кореї, випереджувальними ударами в разі, як заявили у Пхеньяні, продовження американських «провокацій».
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Напередодні президент США Дональд Трамп як верховний головнокомандувач збройних сил США відправив до Корейського півострова авіаносну корабельну групу на чолі з авіаносцем ВМС США Carl Vinson – як вважають, у намаганні дати сигнал Північній Кореї щодо її амбіцій розвивати ядерну зброю і балістичні ракети всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН. У відповідь Пхеньян уже погрожував ядерною атакою у відповідь на можливу агресію з боку США.
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