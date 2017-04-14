NBC: США готові завдати попереджувального удару по КНДР

Американська телекомпанія зазначає, що в районі Корейського півострова розміщені два есмінці США з крилатими ракетами Tomahawk





США готові завдати попереджувального удару по КНДР у разі, якщо будуть отримані дані про підготовку Пхеньяна до нового ядерного випробування.



Про це повідомила в четвер телекомпанія NBC News з посиланням на джерела в американській розвідці.





Північна Корея попередила про наближення «великої події», проте не повідомила подробиць.



Як зазначає американська телекомпанія, в районі Корейського півострова розміщені два есмінці США з крилатими ракетами Tomahawk, при чому одні з них - всього за 550 км від полігону, на якому, як очікується, пройдуть випробування.



Пентагон відмовився коментувати повідомлення NBC News, відзначивши, що не може «публічно спекулювати про можливі сценарії».



Пхеньян зі свого боку заявляє, що готовий до війни, яку, на думку Північної Кореї, прагне розв'язати Вашингтон.



Північна Корея відзначає в суботу «День Сонця» - 105-ту річницю від дня народження її засновника Кім Ір Сена.



На комерційних супутникових знімках ядерного полігону Пунгері, зроблених в середу, видно, що продовжуються роботи в районі північного порталу, нова активність на головній адміністративній території, а також кілька людей у командному центрі.



Знімки були опубліковані на сайті 38 North, що належить Американсько-корейському інституті Школи передових міжнародних досліджень в Університеті Джонса Гопкінса.



Аналітики Джозеф Бермудес-молодший і Джек Лю прийшли до висновку, що полігон «підготовлений» до шостого ядерного випробування в КНДР.



Ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем Carl Vinson після виконання планового завдання в Сінгапурі отримала наказ висунутися на північ, замість того щоб взяти курс на Австралію, як раніше планувалося.



Згідно з деякими джерелами, ударна група авіаносця включає підводний човен класу Ohio, оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk.

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