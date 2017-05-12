В Криму хвиля обшуків у домівках кримських татар - представник США в ОБСЄ

В Криму іде нова хвиля обшуків у домівках кримських татар. Про це йдеться в листі тимчасово повіреної в справах США при ОБСЄ Кейт Бернс до голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні та особливого представника Голови ОБСЄ в Україні.

Нас непокоять дії російських окупаційних сил в Криму, де сили безпеки, за повідомленнями, розпочали наступну хвилю рейдів та обшуків в оселях кримських татар

"Нас непокоять дії російських окупаційних сил в Криму, де сили безпеки, за повідомленнями, розпочали наступну хвилю рейдів та обшуків в оселях кримських татар. 8-го травня, представники служб безпеки обшукали домівку Ільвера Аметова, голови регіонального Меджлісу в Судаку, вони, за повідомленнями, жорстоко побили та забрали його сина, перебування якого наразі невідоме.

Ми закликаємо Росію припинити хвилю насильства та залякування кримських татар і тих, хто протистоїть спробі Росії анексувати Крим

Ще одного татарина Юсуфа Тороза було заарештовано 8 травня і, очевидно, виведено з Криму до Росії. Ми закликаємо Росію припинити хвилю насильства та залякування кримських татар і тих, хто протистоїть спробі Росії анексувати Крим", йдеться в листі.

В листі Кейт Бернс також привернула увагу до системних порушень прав людини на територіях підконтрольних сепаратистам на Донбасі, зокрема, закликала Росію використати свій вплив та контроль над керівниками сепаратистів і невідкладно звільнити Ігоря Козловського, якого було ув’язнено за рішенням так званого трибуналу, створеного підконтрольними Росії сепаратистами в Донецьку.

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