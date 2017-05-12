Кремль може помститися США за видворення торік російських дипломатів - Ушаков

Росія не виключає можливості відповідних заходів проти Сполучених Штатів за видворення торік адміністрацією Обами 35 російських дипломатів, які, за її твердженням, були шпигунами.

Про це заявив у п’ятницю чільний помічник Кремля з закордонної політики Юрій Ушаков.

Як зазначає інформаційне агентство Reuters, Москва також чекає на повернення двох російської власності дипломатичних комплексів, вилучених США в ході того самого шпигунського скандалу.

«Ми чекаємо повернення російської дипломатичної власності, незаконно вилученої у нас під Новий рік попередньою американською владою», - заявив під час брифінгу Ушаков.

Він сказав, що Кремль вирішив тоді не відповідати на ці дії США, «але принцип взаємності в дипломатії ніхто ще не відміняв…Наше терпіння не без лімітів», - зазначив Ушаков, кажучи, що не виключається можливість відповідних заходів.

Питання вилучення дипломатичної власності підняв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Вашингтону цього тижня.

Нагадаємо, вкінці грудня минулого року, президент Барак Обама оголосив про видворення з США 35 росіян і ввів обмежувальні заходи проти двох розвідувальних агентств Росії за, як було сказано, їхню причетність до хакерських атак на політичні організації у США під час листопадових президентських виборів.

Тоді президент Росії Володимир Путін заявив, що не відповідатиме зараз на ці дії США, а чекатиме зі своїм рішенням, принаймні, до приходу до влади 20 січня новообраного президента Дональда Трампа.

За словами Ушакова, зустріч Путіна і Трампа імовірно відбудеться за лаштунками саміту G20 у Німеччині в липні. Важливо, наголосив він, щоб ця зустрічі принесла конкретні результати.

Дивіться також: Звільнення глави ФБР викликало протести під Білим домом і запеклі суперечки на Капітолійському пагорбі