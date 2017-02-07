Заяви Трампа на захист Путіна викликають у США занепокоєння

Правозахисники і деякі американські законодавці піддали критиці президента Трампа з приводу його коментарів про Росію

Правозахисні організації, низка американських законодавців, кілька відставних генералів і колишніх послів висловили занепокоєння з приводу коментарів президента Дональда Трампа на захист російського лідера Володимира Путіна.



В інтерв'ю телеканалу Fox, яке транслювали в неділю перед Супербоулом, Трамп знову заявив, що поважає Путіна. Коли ведучий Білл О'Райлі заперечив думку Трампа, назвавши російського президента «вбивцею», Трамп відповів: «У нас повно вбивць. А що ви думаєте, наша країна така вже невинна?»



В ході передвиборної кампанії Трамп відмовлявся говорити що-небудь негативне про Путіна і неодноразово заявляв, що добрі відносини з ним, як і з іншими світовими лідерами, стали б для країни корисними.



Співдиректор американської програми організації Human Rights Watch Марія Макфарленд в понеділок в інтерв'ю «Голосу Америки» висловила занепокоєння у зв'язку з заявами Трампа про Росію.



«Це в багатьох аспектах дивна заява, - зазначила вона. - Але суть в тому, що Трамп постійно применшує жахливі порушення прав людини, вчинені російським урядом. В останні роки ми спостерігали в Росії повноцінну кампанію придушення свободи слова, опозиційних настроїв і громадянського суспільства. У той же час ми спостерігали, як Росія брала участь у воєнних злочинах в Сирії».



Віце-президент США Майк Пенс, який виступив у неділю в ефірі ток-шоу на CBS News, спростував ідею, що Трамп порівнював Росію з США: «Я просто не сприймаю ідею, що в коментарях президента проводилася моральна паралель».



Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, відповідаючи на запитання про коментарі Трампа в ефірі CNN, заявив: «Ми не діємо так, як діє Росія».



Інші законодавці, як демократи, так і республіканці, різко розкритикували Трампа за те, що він не засудив Путіна.



Сенатор-республіканець Сюзан Коллінз сказала в інтерв'ю «Голосу Америки»: «Тут немає ніякої моральної еквівалентності. І припущення, що вона є, є неповагою до історії нашої країни і нашої діяльності».



Сенатор-демократ Боб Кейсі заявив: «Ця заява президента обурлива. Я поставився до нього дуже критично і буду критикувати його надалі. Сподіваюся, президент передумає свої висловлювання».



Сенатор-демократ Даян Файнстайн поділяє цю точку зору: «Сполучені Штати Америки - країна, дуже сильно відрізняється від Росії. Ми - не країна автократів. Ми - не країна деспота. Ми вільна демократія, дуже відмінна від Росії».



Майкл Макфол, який працював послом в Росії з 2012 по 2014 рр., написав в газеті The Washington Post, що не знає, чому Трамп продовжує захищати Путіна. За його словами, одна з можливих інтерпретацій - це просто бажання Трампа поліпшити відносини з Москвою.

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