CNBC: Відносини Трампа і Путіна - ключ до миру в Східній Україні

«Дедалі більша хвиля насильства на Донеччині останнім часом підкреслює важливість того, що президент Дональд Трамп відіграє роль у регіоні», – пише Сильвія Амаро на вебсторінці телеканалу CNBC. Після розмови з президентом Порошенком американський лідер пообіцяв відновити мир на сході України.

Уже раніше Трапм дав зрозуміти, що він хотів би мати тісніші зв’язки з президентом Путіним. Тепер, після встановлення контактів і з Путіним, і Порошенком, він, як здається, може дещо зробити.

На думку Андріуса Турси з аналітичної фірми Teneo Intelligence, що займається питаннями Східної і Центральної Європи, «конфлікт в Україні ніколи не був у центрі уваги» західних лідерів. Увага політиків більше скерована на цьогорічні вибори в кількох країнах Європейського Союзу. У зв’язку з тим зростає роль Сполучених Штатів.

На Донбасі, зокрема в районі Авдіївки, від кількох тижнів збільшуються сутички, каже Турса, що характерне для цього конфлікту. Збільшується кількість обстрілів, зокрема з важкої зброї, на що звертають увагу представники Євросоюзу, хоча Росія заперечує свою причетність до конфлікту.

«Заморожений конфлікт на Донбасі, каже Андріус Турса, служить спробам Росії унеможливити Україні стати членом Європейського Союзу і НАТО». Тому, вважає він, тривале врегулювання імовірно вимагатиме ширшої угоди між Росією і західними країнами, включно із США.

Експерт висловлює думку, що Росія запропонувала США допомогу в боротьбі з «Ісламською державою», розраховуючи на поступки щодо санкцій та її дій у Центральній і Східній Європі.

Сильвія Амаро пише у виданні CNBC, що адміністрація Трампа поки що надсилає суперечливі ознаки того, як вона хоче розвивати свої зв’язки з Росією.

Хоча минулого тижня голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі осудила «агресивні дії» Росії в Україні, то під час вікенду, у розмові з Fox News, Трамп, як здається, захищав Путіна.

Тимчасом міністри закордонних справ ЄС, згідно з передбаченнями, знову закликатимуть Москву обмежити можливості підтримуваних Росією сепаратистів на сході України.

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