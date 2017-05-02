Щоб второпати, що наговорив Путін, екс-посол США у Росії звернувся до українців

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія ніколи не втручалась у політичне життя та процеси в інших країнах, викликала спантеличення та подекуди сміх у цілої низки міжнародних оглядачів та експертів. Відповідну заяву президент Росії зробив у ході спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Агелою Меркель.
За такий виступ у Сочі Путін отримує золоту медаль
"Любі українці, Путін заявив, що Росія ніколи не втручалась у політичне життя та процеси в інших країнах", - твітує сьогодні екс-посол Росії у США, Майкл Макфол. Йому часто закидають значну роль у формуванні та провадженні політики "перезавантаження" відносин Москви та Вашингтона президента США Барака Обами.
Слова Путіна не оминули увагу і колишнього прем'єр-міністра Канади Кім Кемпбелл.
"Це типова ситуація "Капкан 22" (проблема, яку не можна вирішити через обставини, закладені у самій проблемі. Приклад: "Чому бідний? Бо дурний. Чому дурний? Бо бідний - прим. ГА) - він не приймає факту, що Україна незалежна! Хоче відновити СРСР!", - твітує Кемпбелл.
"За такий виступ у Сочі Путін отримує золоту медаль", - оцінив риторику Путіна про "невтручання" редактор Бред Джаффі, редактор новин NBC News.
Дивіться також: Директор Департаменту міжнародних програм в Мінекономрозвитку України про відсутність суттєвих реформувань
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum