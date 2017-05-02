Щоб второпати, що наговорив Путін, екс-посол США у Росії звернувся до українців

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія ніколи не втручалась у політичне життя та процеси в інших країнах, викликала спантеличення та подекуди сміх у цілої низки міжнародних оглядачів та експертів. Відповідну заяву президент Росії зробив у ході спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Агелою Меркель.

За такий виступ у Сочі Путін отримує золоту медаль

"Любі українці, Путін заявив, що Росія ніколи не втручалась у політичне життя та процеси в інших країнах", - твітує сьогодні екс-посол Росії у США, Майкл Макфол. Йому часто закидають значну роль у формуванні та провадженні політики "перезавантаження" відносин Москви та Вашингтона президента США Барака Обами.

Слова Путіна не оминули увагу і колишнього прем'єр-міністра Канади Кім Кемпбелл.

"Це типова ситуація "Капкан 22" (проблема, яку не можна вирішити через обставини, закладені у самій проблемі. Приклад: "Чому бідний? Бо дурний. Чому дурний? Бо бідний - прим. ГА) - він не приймає факту, що Україна незалежна! Хоче відновити СРСР!", - твітує Кемпбелл.

"За такий виступ у Сочі Путін отримує золоту медаль", - оцінив риторику Путіна про "невтручання" редактор Бред Джаффі, редактор новин NBC News.

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