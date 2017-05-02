Вплив російського телебачення на виборців у громаді «російських німців»

Кілька досліджень у Німеччині показують, що російське телебачення може відіграти роль у наступних виборах у Німеччині, які можуть визначити у вересні, чи залишатиметься Анґела Меркель канцлером.

«Росіяни називають це інформаційним протистоянням. Вони вважають його складовою частиною міжнародних відносин.

Агенція Bloomberg зосереджується на громаді російськомовних іммігрантів з колишнього Радянського Союзу, які становлять одну з найбільших етнічних груп виборців у Німеччині, близько 2,5 мільйона.

Агенція використовує опитування базованого у Бонні Фонду Бориса Нємцова за свободу, яке виявило, що ⅗ таких виборців вважають російське телебачення вартим більшої довіри, ніж німецькі, а ⅖ назвали російські канали своїм головним джерелом новин.

За даними Bloomberg, соціальні дослідження показують, що більшість так званих «російських німців» стурбовані найбільшою хвилею іммігрантів у Європі з часів Другої світової війни і тому готові голосувати за опозиційну партію «Альтернатива для Німеччини», що критикує Меркель зокрема за рішення прийняти біженців із Сирії.

Bloomberg вважає, що виборча кампанія в Німеччині і саме тема імміграції створює для Кремля можливість впливу на російськомовну громаду.

«Пропагандисти Путіна вже випробували свої агітаційні можливості минулого року хвилею обурених репортажів про, буцім-то, зґвалтування у Берліні 13-річної російської дівчинки трьома іммігрантами. Повідомлення виявилися вигаданими, але до того, як з’явилися спростування, керована з Москви медійна кампанія заохотила вийти на вулиці Німеччини десятки тисяч демонстрантів з протестами проти канцлера», - нагадує агенція.

Директор «Центру стратегічної комунікації НАТО» Яніс Сартс, відповідаючи на запитання німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, сказав, що не може говорити про пряму російську підтримку німецьких антиіммігрантських партій AfD («Альтернатива для Німеччини») та Linkspartei («Ліва партія»).

Але Сартс вказує, що «їх підтримуюь російські міжнародні медія: RT (колишня Russia Today) і Sputnik. Їхні повідомлення у свою чергу посилюють мережі “ботів” через інтернетні сайти й соціальні медія».

Яніс Сартс пояснює, що «росіяни називають це інформаційним протистоянням. Вони вважають його складовою частиною міжнародних відносин. У конфліктних ситуаціях це протистояння стає дуже помітним. Воно відрізняється від «м’якої сили» західних країн, зазвичай базованої на перевірених фактах, тим, що на погляд Росії це не обов’язково, а натомість вирішальним є те, як інформація подається. Якщо потрібно, новини вигадують».

Bloomberg цитує аналітика Німецького фонду Маршала Йорґа Форбріґа, який наполягає, що називати "російських німців" "п’ятою колоною" було б величезним перебільшенням.

Але він визнає, що на цю групу виборців особливо можуть впливати російські маніпуляції.

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