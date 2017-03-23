Українська діаспора в США закликала Тіллерсона відвідати Україну

Український конгресовий комітет Америки звернувся до держсекретаря США з проханням відвідати Україну в ході запланованого на квітень європейського турне.

«Українські американці, разом з етнічними громадами Центральної та Східної Європи, які проживають у США, єдині у своїй підтримці незалежності та територіальної цілісності України», - йдеться у листі голови Українського конгресового комітету Америки Андрія Футея, адресованому державному секретарю США Рексу Тіллерсону.

Ця підтримка, пише Футей, відображає офіційну політику США, яка стала законом з підписанням у 2014 році Акту на підтримку свободи України. Закон покликаний «допомогти уряду України у відновленні суверенітету та територіальної цілісності, щоб стримувати Російську Федерацію від подальшої дестабілізації та вторгнення в Україні та в інші незалежні держави».

За словами президента УККА, нещодавно Державний департамент США підтвердив свої відданість суверенній і цілісній Україні, продовжуючи офіційну політику США невизнання незаконної спроби анексії Криму Росією та її триваючого порушення міжнародного права.

«Ми закликаємо Вас підтримати ці слова – діями», - йдеться у листі УККА.

«Отож, ми ласкаво просимо Вас, пане Тіллерсон, відвідати Україну в ході Вашого квітневого європейського турне».

Називаючи США бастіоном демократії у вільному світі, Андрій Футей зазначає, що «Сполучені Штати повинні вдатися до рішучих дій для сприяння стабілізації транснаціональної і трансатлантичної безпекової обстановки, яка явно служить національним інтересам усіх американців. Ми твердо віримо, що такий візит свідчитиме про непохитну відданість США суверенітету і територіальній цілісності України і їх підтримку стратегічних партнерів, які стали жертвами триваючої агресії з боку Росії, - йдеться у листі української діаспори в США.

Український конгресовий комітет Америки є найбільшим представництвом громади, яка налічує близько 1,5 млн американців українського походження в США. УККА є головною організацією, що об’єднує близько 20 організацій і більше 70 відділів УККА по всій країні.

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