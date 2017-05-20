Меркель: Перемир’я на Донбасі немає, Мінська угода не повністю виконується

Переговори президнента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Анґели Меркель тривають вже понад дві години.

Про це повідомив у Twitter прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

Раніше президент Порошенко заявив про необхідність вдатися до рішучих дій задля досягнення конструктиву в Мінських переговорах.

Про це він сказав перед початком переговорів під час прес-конференції з канцлером Меркель в замку німецького міста Гранзее.

Як повідомляють ЗМІ, український президент зазначив, що зараз є нові реалії, коли Володимир Путін видав указ з приводу визнання фейкових документів.

«Російський уряд фактично поширив рублеву зону на окуповану територію України, ми маємо конфіскацію російською владою активів, які належать українській державі і українським громадянам. І з урахуванням усіх цих реалій, ми маємо все ж таки рішучіше діяти далі, щоб повернути Мінський процес в конструктивне русло», – сказав Порошенко перед зустріччю з федеральним канцлером Німеччини Анґелою Меркель у місті Гранзее в суботу.

У свою чергу, Анґела Меркель заявила, що планує поговорити з Порошенком про можливість нової зустрічі лідерів «нормандської четвірки» щодо ситуації на Донбасі, де, за її словами, перемир'я так і не настало.

«Ми повинні повідомити, що перемир’я на сьогоднішній день ще не існує, і окрім того, що Мінська угода не повністю виконується», – сказала Меркель. Вона також додала, що йтиметься про те, «як нам працювати в рамках Мінських угод в подальшому».

Меркель зазначила, що надзвичайно важливою є й гуманітарна ситуація на сході України, про що вона сьогодні теж буде говорити з українським президентом.

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