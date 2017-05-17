Екс-генсек НАТО про безвіз: Добре, що Порошенко продовжуватиме реформи

Численні західні політики, експерти та журналісти вітають Україну із виходом на останній відрізок багаторічного "забігу" до безвізового статусу із Європейським Cоюзом.

"Вітання українцям! Висловлює повагу усім, хто працював на цей результат", - твітує колишній президент Європарламенту та екс-прем'єр-міністр Польщі Бузек.

"Лібералізацію візового режиму для України підписано та закріплено печаткою у Страссбурзі; а ще приємно бачити, що президент Порошенко підтвердив, що реформи будуть продовжуватись", - твітує колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Рассмусен.

"Прибрано останню перепону у ЄС", - пише колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brooking Institution, Стівен Пайфер.

Як повідомляє "Бі-Бі-Сі", у середу у Страсбурзі офіційно підписали законодавчий акт ЄС, яким запровадять безвізовий режим для громадян України президент Європейського парламенту Антоніо Таяні та Кармело Абела, міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка зараз головує у Раді ЄС. Рішення про безвіз запрацює від 11 червня.

"Безвізовий в ЄС з 11 червня. Ласкаво просимо в Європу, Україно! ", - пише Владислав Велев, прес-секретар Європейської народної партії у Європарламенті.

"Це тріумф Євромайдану. Великий день для Європи", - твітує Майк Маккей, популярний в українському сегменті Twitter блогер з Канади, який часто коментує події в Україні.

"Ми виконуємо обіцянки та наводимо мости", - твітує Марія Ґабріель, віце-президент Європейської народної партії у Європарламенті, євродепутат від Болгарії.

Західні журналісти теж не оминули увагою події.

"Вітання Україні. Вже зачекалися", - твітує московський кореспондент Washington Post Ендрю Рот.

"Дуже значна подія для України", - твітує Крістофер Міллер, дописувач численних західних видань, який постійно працює у Київі.

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