Президент Дональд Трамп планує розпитати в німецького канцлера Анґели Меркель про її досвід ведення справ з російським керівником Володимиром Путіним. У вівторок пані Меркель відвідає Білий дім. Високопоставлений представник адміністрації заявив у п’ятницю, що Трамп буде дуже зацікавлений пізнати досвід Меркель перед тим, які він матиме зустріч з кремлівським лідером.

Критики по обох боках Атлантики висловлюють підозріння з приводу того, що вони вважають наївністю Трампа якщо йдеться про Путіна, зокрема щодо спроби Кремля вплинути на результати президентських виборів у США у 2016 році.

Чотири офіційні особи, які розмовляли з репортерами перед запланованою на 14 березня зустріччю з Меркель, дали зрозуміти, що президент хоче залишити позаду розголошені відмінності в поглядах з німецьким лідером і створити сильні спільні позиції в таких питаннях, як торгівля, кремлівське кібер-втручання у виборчий процес і агресія Росії проти України.

Під час передвиборчої кампанії Трамп звинуватив Меркель в «руйнуванні» Німеччини політикою дозволу на прибуття до країни великої кількості біженців.

Канцлер, відома тим, що вона мала тісні відносини з колишнім президентом Бараком Обамою, піддала критиці накладену Трампом заборону на в’їзд іммігрантів до США, кажучи, що «немає виправдання для того, щоб з узагальненим підозрінням ставитись до людей певного походження і поглядів».

Виконавчий директор Трансатлантичної академії і співробітник німецького Фонду Маршалла у Сполучених Штатах Стівен Сабо заявив, що Меркель прибуває на зустріч у Білому домі занепокоєна тим, що Трамп «може стати надто поступливим перед Росією і підірвати режим санкцій, які накладено разом у відповідь на агресію проти Украї».

В інтерв’ю «Голосу Америки» Сабо сказав, що найгішим для солідарності Заходу було б, якби важлививий гравець, Сполучені Штати, пом’якшили санкції без досягнення поступу в Україні».

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