У Сенаті обговорювали спільні заходи США та ЄС для протидії Росії

Останнім часом у Вашингтоні майже щодня у Конгресі та в системі національної безпеки та аналітичних колах ведуться дискусії про те, що Росія втручалась у президентські вибори у США і намагаються знайти антидот цій проблемі.

У вівторок питання про те, як Сполучені Штати та Європейський Союз можуть спільно протистояти Росії - стало темою чергових слухань в Сенатському комітеті з міжнародних відносин.

Перше і головне - ЄС буде продовжувати підтримувати Україну у вирішенні конфлікту у Східній Україні, базованому на повному виконанні Мінських домовленостей

США та ЄС єдині в позиції, що санкції, запроваджені проти Росії у відповідь на анексію Криму та військові дії у Східній Україні, мають залишатися в силі, поки залишаються причини їх запровадження. Такий висновок зробив голова делегації місії Європейського Союзу у США Дейвид О`Салліван.

«Ми прийняли пакет обмежувальних дій, які ми плануємо підтримувати до повного виконання Мінських домовленостей».

О`Салліван ознаймовив американських сенаторів з позицією ЄС щодо Росії та України.

«Перше і головне - ЄС буде продовжувати підтримувати Україну у вирішенні конфлікту у Східній Україні, базованому на повному виконанні Мінських домовленостей. Європейський Союз також політично та фінансово підтримує реформи з метою консолідації української демократії та урядування», - заявив О’Салліван.

Серед інших принципів – посилення відносин зі східними сусідами ЄС, координована та дієва боротьба з російською дезінформацією, вибіркова співпраця з Росію у деяких питаннях, що становлять інтерес для ЄС, підтримка російського народу та паростків демократії. А якщо посилити санкції? – поцікавився у представника ЄС голова комітету сенатор Боб Коркер.

«У нас у США є російський законопроект, який має широку підтримку і який в односторонньому порядку запровадить санкції на широкий енергетичний сектор в Росії, на додаток до існуючих санкцій. Газ, трубопровід, тому подібне. Пане посол, чи ви хотіли б, щоб ми тісно з вами у цих питаннях співпрацювали, чи радше, щоб ми йшли вперед та самі їх запровадили?», - запитав в О’Саллівана сенатор Коркер.

Правдою залишається те, що багато наших країн-членів сильно залежать від російського імпорту. Буде важливо не дестабілізувати цю ситуацію

«Треба подивитися на деталі, але деякі ідеї, які обговорюються, матимуть серйозний вплив на європейський енергетичний сектор. Ми диверсифікуємо, але правдою залишається те, що багато наших країн-членів сильно залежать від російського імпорту. Буде важливо не дестабілізувати цю ситуацію. Це життєвий інтерес для багатьох наших країн-членів», - сказав голова делегації Місії ЄС в США.

Відтак, відповідаючи на запитання сенатора Джона Баррозо про те, як США можуть допомогти ЄС забезпечити свої енергетичні потреби та диверсифікуватися від країн, які використовують свої енергетичні ресурси як зброю, як от Росія, О’Салліван порадив приділяти увагу зрідженому природному газу.

«Ми були б дуже вдячні, якщо б ви лібералізували експорт зрідженого природного газу в Європу, чи взагалі на світовому ринку. Він може автоматично і не піти в Європу, але це матиме ефект пожвавлення ринку і це піде на користь нашим країнам-членам, які інвестували в термінали для зрідженого природного газу в Литві та Хорватії», - відповів О’Салліван.

Сенатор Баррозо зазначив, що у його рідному штаті Вайомінґ дуже багато природного газу, який можна використати саме з цією метою.

Їм (Росії) не можна санкції пом’якшувати, поки вони не почнуть виконувати Гельсінську угоду, окрім того, що вони мають вийти з Криму, та припинять свої дії в Східній Україні

О’Салліван підкреслив, що тих санкцій, які вже запроваджені, ЄС буде дотримуватися до повного виконання Мінських домовленостей та виходу Росії з Криму.

Повністю з цим погоджується сенатор-демократ Бенджамін Кардин – з певним додатком.

«Я б ще додав Гельсінську угоду з прав людини, яку Росія підписала у 1975-му році. І вони порушили кожний принцип тим, що вони зробили в Україні. Їм не можна санкції пом’якшувати, поки вони не почнуть виконувати Гельсінську угоду, окрім того, що вони мають вийти з Криму, та припинять свої дії в Східній Україні», - наголосив сенатор Кардин.

Доповідачі на слуханнях висловили сподівання, що адміністрація США врешті розробить вірну стратегію для зменшення негативного впливу режиму Путіна на демократичні процеси у Європі, США та по всьому світу.

Дуже важливо, щоб США виправили свій курс, і щоб нинішня адміністрація розробила реальну політику та стратегію дії і зменшення негативного впливу Путіна на мир та безпеку у світі

США та Європа протистоять путінській Росії, яка підриває демократичні інститути, втручається у вибори та намагається розколоти суспільства, нагадав і інший учасник слухань, колишній представник США в ОБСЄ Деніель Баєр.

«Дуже важливо, щоб США виправили свій курс, і щоб нинішня адміністрація облишила тривожні та неосвічені коментарі, на додаток до показної мовчанки, які лунають від президента, віце-президента та розробила реальну політику та стратегію дії і зменшення негативного впливу Путіна на мир та безпеку у світі».

Серед конкретних кроків - Баєр пропонує подальшу потужну підтримку України, дотримання санкцій, проведення незалежного розслідування втручання Росії в американські вибори, а головне – дотримання демократичних цінностей у США та країнах ЄС.

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