Тіллерсон гостро засудив агресію Росії в Україні, санкції з Москви США не зніматимуть

У Брюсселі проходило засідання Комісії Україна-НАТО. Держсекретар США Рекс Тіллерсон виступив з гострим осудом поведінки Росії щодо України

США обіцяють не знімати санкцій щодо Росії, і закликають Україну посилити боротьбу з корупцію, захистити антикорупційні агенції та подвоїти зусилля із запровадження реформ

Про це у п’ятницю заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон у Брюсселі під час засідання Комісії Україна-НАТО.

Держсекретар заявив, що санкції США щодо Росії залишатимуться в силі допоки Москва не змінить поведінку, через яку їх було запроваджено. Він поклав відповідальність за виконання Мінських угод на Москву. Тіллерсон закликав Росію вплинути на сепаратистів, щоб зупинити насильство у Східній Україні, покінчити з атаками на спостерігачів ОБСЄ та дозволити міжнародним мопіторинговим місіям виконувати їхню роботу.

Санкції щодо Криму залишатимуться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над півостром

Вперше Рекс Тіллерсон в якості держсекретаря США зазвучав настільки жорстко щодо Росії. «Москва має зрозуміти», сказав він, «що нема причин для виконання політичних аспектів Мінських угод, допоки не буде помітним покращення ситуації щодо безпеки у Східній Україні».

Тіллерсон заевнив, що «санкції щодо Криму залишатимуться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над півостром».

За словами держсекретаря, «навіть перед лицем агресії з боку Росії, Україна досягла чимало успіху у внутрішній політиці. Ми вітаємо недавні реформи, включаючи зусилля щодо боротьби з корупцією і запровадження необхідних реформ для задоволення умов МВФ».

Навіть перед лицем агресії з боку Росії, Україна досягла чимало успіху у внутрішній політиці

Проте, Тіллерсон закликав український уряд подвоїти зусилля із запровадження реформ, зокрема викорінити корупцію, збільшити прозорість судової системи, посилити роботу банківського сектору, а також провести реформу управління і приватизації державних підприємств.

Рекс Тіллерсон заявив про необхідність подальшої підтримки Україну на шляху реформ.

«Немає сенсу Україні боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу корупції. Антикорупційні інституції треба підтримувати, захищати та забезпечувати ресурсами», - завив Рекс Тіллерсон.

Немає сенсу Україні боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу корупції

Він заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну в цих зусиллях. Держсекретар нагадав, що з початком кризи, США виділили більше $600 млн допомоги Україні в сфері безпеки.

«Російська аресія в Україні продовжується. Це засідання явно свідчить про політичну підтримку України з боку НАТО», - заявив Рекс Тіллерсон. Він закликав союзників зберігати єдність щодо санкцій проти Росії, і фінансово підтримати фонди в рамках Україна-НАТО.

«Ми стоятимемо разом з Україною у той час, як вона захищатиме свою суверенну територію, зміцнюватиме свою економіку і продовжуватиме реформи. Як наголосив президент Трамп, кожна країна має право визначати своє власне майбутнє, і ми повинні допомогти українському народові забезпечити це священне його право», - заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон на засіданні у Брюсселі Комісії Україна-НАТО.

Дивіться також: Сенат: Володимир Путін особисто ініціював кампанію, націлену на підрив наших виборів