На ядерному полігоні КНДР зареєстровано збільшену активність

Збільшена активність на головному ядерному полігоні Північної Кореї протягом останніх кількох днів може означати, що там відбувається кінцева підготовка до шостого випробування ядерної бомби. Про це повідомив Американсько-Корейський інститут.

Інтернет-видання 38 North, що його випускає базований у США дослідний інститут, оприлюднив знімки, зроблені 28 березня, на яких видно машини, що пересуваються у районі, і усування води з тунелю, правдоподібно для того, щоб було сухо для приміщення там установок зв’язку і контролю.

У заяві, оприлюдненій разом із знімками, експерти висловили думку, що діяльність «ця відповідає попереднім повідомленням», включно з присутністю нового контингенту людей в адміністративному районі бази.

У заяві також сказано, що такої кількості людей не бачено там від 4 січня 2013 року, після чого, 12 лютого, там було проведно ядерне випробування.

Згідно з виданням 38 North, північні корейці назагал намагаються уникати активності в час, коли знають, що над ними проходять супутники, щоб зробити фотографії, що підказує, що «Пхеньян намагається надіслати політичний месидж».

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