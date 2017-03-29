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На ядерному полігоні КНДР зареєстровано збільшену активність

  • Голос Америки

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Збільшена активність на головному ядерному полігоні Північної Кореї протягом останніх кількох днів може означати, що там відбувається кінцева підготовка до шостого випробування ядерної бомби. Про це повідомив Американсько-Корейський інститут.

Інтернет-видання 38 North, що його випускає базований у США дослідний інститут, оприлюднив знімки, зроблені 28 березня, на яких видно машини, що пересуваються у районі, і усування води з тунелю, правдоподібно для того, щоб було сухо для приміщення там установок зв’язку і контролю.

У заяві, оприлюдненій разом із знімками, експерти висловили думку, що діяльність «ця відповідає попереднім повідомленням», включно з присутністю нового контингенту людей в адміністративному районі бази.

У заяві також сказано, що такої кількості людей не бачено там від 4 січня 2013 року, після чого, 12 лютого, там було проведно ядерне випробування.

Згідно з виданням 38 North, північні корейці назагал намагаються уникати активності в час, коли знають, що над ними проходять супутники, щоб зробити фотографії, що підказує, що «Пхеньян намагається надіслати політичний месидж».

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