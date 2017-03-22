Наймолодший байкер у світі живе в Україні

Зараз Тимуру 4 роки, і він володіє мотоциклом краще, ніж багато дорослих. Батьки стверджують, що не планували для своєї дитини такого майбутнього, але син сам почав проявляти зацікавлення двоколісним транспортом ще з раннього дитинства.

Усе почалося з біговела, який хлопчику подарували на перший день народження. Це транспортний засіб, який поєднує в собі риси велосипеда і самоката. Тимур легко й інтенсивно опановував нові вміння, насамперед баланс, швидкість і маневреність. У віці півтора року він уже здобував медалі на дитячих змаганнях.

На двоколісному велосипеді обдарований малюк навчився їздити ще до свого другого дня народження й офіційно став наймолодшим велосипедистом України. Вже через кілька місяців він без труднощів проїжджав три-кілометрові відстані.

Майже одночасно з двоколісним велосипедом Тимур опанував і міні-мотоцикл. Покупка транспортного засобу не була запланована, підкреслює батько, – мотоцикл випадково потрапив йому на очі. Проблемою виявилося знайти для хлопчика комбінезон і шолом – маленькі розміри не поширені, бо не так багато є малих мотоциклістів.

У 2,5 роки Тимур став наймолодшим мотоциклістом України. Відтоді він постійно вдосконалює вміння і техніку, здобуває медалі та трофеї. Батьки підтримують його інтереси, розвивають таланти, але у всьому дають вибір і поважають його рішення. Обоє стверджують, що в сина нормальне дитинство, катається тільки за бажанням і що єдиною відмінністю з іншими дітьми є те, що Тимур не має електронних ґаджетів.

«Головне – вірити в своїх дітей! Вони – набагато здібніші, ніж ми можемо собі уявити», – наголошує батько хлопчика.

Дивіться також: В американській школі випробовують новий метод виховання бешкетників – медитацію