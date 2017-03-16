Перший український 3D-мультфільм підкорює Європу та Азію

Перший український повнометражний 3D-мультфільм посів друге місце в латвійському прокаті після першого ж вікенду. Кінострічку «Микита Кожум’яка» (The Dragon Spell в іноземному прокаті), створену за підтримки Держкіно України, у світовому прокаті вже побачило понад 165 тисяч глядачів, повідомляє Держкіно.

Успішними є покази анімаційного фільму і в інших країнах. Збори в Польщі перевершили навіть українські. Прем’єра в Казахстані, ділиться продюсер Дмитро Белінський, перевершила всі очікування: «Думаю, що однією з причин став дубляж мультфільму казахською мовою». Усього, покази The Dragon Spell заплановані в 60-ти країнах.

Микита Кожум'яка. Офіційний український тизер (2016)

За період прокату в Україні мультфільм «Микита Кожум’яка» зібрав 12 мільйонів гривень, і його побачило понад 200 тисяч українських глядачів. Кінострічка зібрала найбільше грошей з-поміж створених за підтримки Держкіно минулого року стрічок. Про це розповів голова агентства Пилип Іллєнко, презентуючи результати роботи галузі у 2016-му, передають українські ЗМІ.

«Досвід прокату Микити Кожум’яки» показує велику перспективу української анімації як на внутрішньому, так і на світовому ринках, – зазначає Іллєнко. – Нагадую, що сьогодні за підтримки Держкіно у виробництві перебуває 4 повнометражні анімаційні фільми».

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