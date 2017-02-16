НАТО збільшить чорноморську оборону – Столтенберґ

У дводенній нараді у Брюсселі вперше бере участь новий міністр оборони США Джеймс Маттіс.

Для посилення оборони держав НАТО і країн-партнерів у морському й повітряному просторі Чорноморського регіону вісім країн-союзниць Альянсу нададуть бригадний персонал, повідомив за результатами засідання Північноатлантичної ради НАТО генепральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ.

За його словами, ще п’ять країн зобов’язалися надати свої сухопутні та військово-повітряні сили для навчань і патрулювання.

«Сьогодні ми домовилися щодо двох додаткових морських заходів: розширення військово-морської присутності НАТО в Чорному морі для посилення підготовки, навчань і обізнаності із ситуацією, а також щодо морських координаційних функцій для наших постійних військово-морських сил при роботі з іншими силами союзників в регіоні Чорного моря», – заявив генсек НАТО 16 лютого в Брюсселі, додаючи, що це є свідченням згуртованості й потужності Альянсу.

Столтенберґ пояснив, що йдеться про різні елементи оборони в Чорному морі, а саме: сухопутний, повітряний і водний.

Постійні військово-морські сили НАТО, таким чином, будуть спроможні частіше прямувати до Чорного моря, де вони здійснюватимуть військові навчання разом з іншими державами-союзницями, що допомагатиме НАТО ближче знайомитися із безпековою ситуацією регіону.

«Все, що ми здійснюємо, перебуває у рамках міжнародних зобов’язань НАТО. Кілька наших держав-союзниць мають вихід до Чорного моря – це Туреччина, Болгарія, Румунія. Ми також маємо там держави-партнери – Україну і Грузію. Тим часом, збільшення присутності в цьому регіоні буде збалансоване, оборонне і жодним чином не для провокації конфлікту чи ескалації напруженості», – запевнив Столтенберґ.

Від часу незаконної анексії Криму Росією та її військово-політичної підтримки сепаратистів на сході України НАТО розпочало пришвидшену адаптацію до нових безпекових реалій. Зокрема, Альянс вирішив розмістити чотири мультинаціональні батальйони на своїх східних кордонах, що мають бути цілком боєздатними у червні, та посилити присутність військово-морських сил НАТО в Чорному морі.

У Брюсселі міністри оборони країн НАТО 16 лютого завершують дводенну нараду, в якій вперше бере участь новий міністр оборони США Джеймс Маттіс.

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