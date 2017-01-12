Кремль висловив невдоволення перекиданням американських військ в Польщу

В регіоні буде додатково розміщено 3000 американських військовослужбовців

Росія висловила стурбованість у зв’язку з прибуттям до Польщі американських військовослужбовців і танків, назвавши це загрозою власній безпеці.

Перекидання першої групи американських військових на територію Польщі з Німеччини почалося в цей четвер. За словами офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова, ця операція загрожує російським «інтересам і безпеці».

Згідно з планами адміністрації США, в Польщі має бути розміщено понад 3 000 військовослужбовців. Це найбільша кількість іноземних військових на території країни з часів закінчення «холодної війни».

В ході операції «Атлантична рішучість» (The Atlantic Resolve) американський військовий контингент, в розпорядженні якого буде 87 танків «Абрамс» і понад 500 інших машин, буде по черзі розміщуватися не тільки на території Польщі, а й інших східноєвропейських країн-членів НАТО. У їх числі – Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія та Угорщина.

«Це очевидна (загроза), коли третя сторона нарощує свою військову присутність в Європі, прямо у нашого порога», – заявив журналістам офіційний представник Кремля.

Перекидання військ було схвалено адміністрацією Обами в 2014 році як відповідь на російську агресію в Україні.

Американські військові, що входять в Бойову групу танкової бригади (Armored Brigade Combat Team), в четвер перетнули німецько-польський кордон і будуть розміщені на базі «Жаґань».

Офіційна привітальна церемонія призначена на найближчу суботу. Передбачається, що в ній візьмуть участь високопоставлені офіційні особи Польщі.

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