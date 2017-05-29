Північна Корея здійснила чергове випробування балістичної ракети

У понеділок вранці Північна Корея здійснила запуск чергової балістичної ракети. Це сталося незабаром після того, як учасники саміту «Великої сімки» висунули вимогу, щоб вона відмовилася від ядерних амбіцій.

Тихоокеанське командування військ США повідомило, що запуск відбувся з району неподалік міста Вонсан на східному узбережжі КНДР. За запуском велося спостереження протягом шести хвилин, після чого ракета впала у води виключної економічної зони Японії. За повідомленням, ракета не становила загрози Північній Америці. Проте розгніваний прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе обіцяв дати відповідь.

«У співпраці зі Сполученими Штатами, ми вдамося до конкретних дій, щоб зупинити Північну Корею», сказав Абу у програмі японського телебачення.

Адміністрація президента Трампа, вдаючись до рішучих слів проти Північної Кореї та її лідера Кім Чен Ина, поки що не прийняла рішучої політики щодо того, як реагувати на дії Пхеньяна.

Однак міністр оборони США Джеймс Меттіс остеріг у телевізійній програмі новин у неділю вранці, що коли не буде знайдено дипломатичної розв’язки щодо Північної Кореі, «якщо дійде до збройного конфлікту, то це буде катастрофічна в наслідках війна».

«Північокорейський режим має сотні артилерійських одиниць і ракетних запускних установок у межах досяжності одного з найбільш населених міст на планеті, яким є столиця Південної Кореї», сказав Меттіс у телевізійній програмі «Face the Nation». – Цей режим є загрозою регіону, Японії, Південній Кореї і, в разі війни, вони загрожуватимуть Китаю і також Росії».

Міністр оборони сказав, що конфлікт з Північною Кореєю був би», мабуть, найгіршим у житті більшості людей».

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