Рада Безпеки ООН висловила «крайню стурбованість» випробуванням ракети КНДР

Президент Росії Путін назвав ракетне випробування «контрпродуктивним, шкідливим і небезпечним», але закликав припинити «залякувати» Пхеньян

Рада Безпеки ООН рішуче засудила останнє випробування балістичної ракети, проведене в Північній Кореї, прийнявши довгу заяву, в якій пригрозила ввести нові санкції проти Пхеньяна за «кричуще і провокаційне ігнорування» попередніх вимог припинити всі ядерні та ракетні випробування.

У заяві, прийнятій увечері в понеділок і підтриманій всіма членами ради, включаючи Китай, виражається «крайня стурбованість» з приводу недільного запуску.

За версією Пхеньяна, мова йде про ракету, яка здатна долати відстань середньої і великої дальності, яка пролетіла 787 кілометрів, після чого впала в Японське море.

У заяві ради запуск названий «вкрай дестабілізуючою» поведінкою, яка «значно посилює напруженість у Східній Азії і за її межами».

Рада Безпеки ООН також закликала всі країни «оперативним і серйозним чином» забезпечити виконання шести резолюцій про санкції відносно Північної Кореї, які вже були прийняті цією міжнародною організацією.

Раніше в понеділок президент Південної Кореї Мун Чже Ин повідомив про направлення спецпосланців в різні регіони світу в рамках зусиль Сеула зі зміцнення глобальних зв’язків на тлі ракетного запуску в КНДР.

В адміністрації південнокорейського лідера повідомили, що посланці зустрінуться з високопоставленими офіційними особами для роз’яснення політичних планів нового уряду в Сеулі і обміну ідеями.

У повідомленні в понеділок Північна Корея підкреслила, що її лідер Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском ракети. Офіційне північнокорейське інформагентство ЦТАК повідомило, що метою запуску була перевірка технічної можливості оснащення ракети «великою важкою ядерною боєголовкою».

Президент Росії Володимир Путін назвав випробування ракети Пхеньяном «контрпродуктивним, шкідливим і небезпечним».

Виступаючи в понеділок у Пекіні, російський лідер заявив: «Ми категорично проти розширення клубу ядерних держав, у тому числі за рахунок Корейського півострова, за рахунок Північної Кореї». У той же час він закликав світових лідерів припинити «залякувати» Північну Корею і «знайти способи мирного вирішення цих проблем».

Білий дім заявив, що запуск повинен «стати сигналом для всіх країн про необхідність застосування набагато жорсткіших санкцій щодо Північної Кореї».

Посол США в ООН Ніккі Гейлі підкреслила, що для багатьох країн прийшов час направити «сильне і єдине послання» про неприйнятність дій Пхеньяна. Вона висловила переконання в тому, що саме так і надійде міжнародне співтовариство.

Цього місяця президент Трамп заявив, що вважатиме за честь зустрітися з північнокорейським лідером за «сприятливих обставин», однак, як зазначила Гейлі, проведення ракетного випробування – не шлях до зустрічі з президентом США, оскільки він, зрозуміло, не стане її проводити в подібній ситуації.

Перші санкції ООН щодо Північної Кореї були введені в 2006 році, після чого кілька разів посилювалися в зв’язку з п’ятьма ядерними випробуваннями і двома запусками ракет великої дальності, проведеними в комуністичній державі.

Японія і Південна Корея поспішили засудити дії Пхеньяна, угледівши в них серйозну загрозу регіону і порушення резолюцій ООН з військових програм Північної Кореї.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе віддав розпорядження «підготуватися до будь-яких непередбачених ситуацій», повідомили в його адміністрації.

«Запуск подібних балістичних ракет є серйозною загрозою нашій країні. Міністерство оборони і сили самооборони продовжують працювати в тісному контакті зі Сполученими Штатами і Південною Кореєю, збираючи та аналізуючи інформацію, – заявила міністр оборони Японії Томомі Інада в бесіді з журналістами в Токіо. – Ми будемо робити все можливе для забезпечення миру і безпеки нашої країни». Вона пояснила, що, можливо, мова йде про ракету нового типу, яка була запущена по навісній траєкторії, досягла висоти більше 2 тисяч кілометрів, пролетіла в цілому близько 700 кілометрів і впала в Японське море. Її політ тривав 30 хвилин.

Китай закликав до стриманості, щоб уникнути посилення напруженості в регіоні. МЗС Китаю висловив неприйняття порушень Пхеньяном резолюцій Ради Безпеки ООН. Пекін є єдиним великим союзником Північної Кореї і ключовим торговельним партнером Пхеньяна.

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